Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Студенты СПбГАСУ на экскурсии на строящийся мост

В третье воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. В 2023 г. он приходится на 15 октября.

В этот день чествуют всех, кто причастен к строительству, эксплуатации и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Кто круглый год обеспечивает надёжное и безопасное транспортное сообщение между регионами нашей необъятной страны.

Ежегодно из стен СПбГАСУ выходят дипломированные специалисты дорожной отрасли. Повышая качество их подготовки, вуз тесно сотрудничает с ведущими дорожно-строительными компаниями. Учёные автомобильно-дорожного факультета и кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей строительного факультета решают актуальные задачи по развитию отрасли.

Поздравляем дорожников СПбГАСУ с праздником! Желаем успехов в работе и учёбе, крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и оптимизма!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI