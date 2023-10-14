Заявление председателя на Cорок восьмом совещании МВФК

Source: IMF – News in Russian

Г-жа Надия Кальвиньо, первый заместитель председателя правительства Испании и министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям

14 октября 2023 г.

Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования народам Афганистана и Марокко в связи страгической гибелью людей и масштабными разрушениями в результате произошедших недавно мощных землетрясений. Мы также выражаем свои глубочайшие соболезнования народуЛивии всвязи с трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнением всентябре 2023 года.

Мы благодарим официальные органы Марокко за то, что они принимают Ежегодные совещания 2023 года в Марракеше, и за их исключительное гостеприимство.

Мы с глубокой озабоченностью отмечаем неимоверные человеческие страдания и негативные последствия войн и конфликтов во всем мире.

Во время пленарного заседания МВФК большинство государств-членов признали, что вторжение России в Украину по-прежнему приводит к масштабным гуманитарным последствиям, а также оказывает негативное воздействие на мировую экономику, и решительно осудили его. Были высказаны другие мнения и различные оценки данной ситуации.

Что касается войны в Украине, вспоминая обсуждения на Бали, мы вновь подтвердили позиции наших стран и резолюции, принятые Советом безопасности ООН и Генеральной ассамблеей ООН (A/RES/ES-11/1 и A/RES/ES-11/6), и подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей полноте. Согласно Уставу ООН, всегосударства должны воздерживаться от угрозы силой илиееприменения против территориальной неприкосновенности и суверенитета илиполитической независимости любогогосударства. Использование или угроза использования ядерного оружия неприемлемы.

Осознавая, что хотя МВФК не является площадкой для решения геополитических вопросов и вопросовбезопасности, мы признаем, что они могут иметь значительные последствия длямировой экономики.

Мы отметили человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украинедля глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста, которые усложняют условия проведения экономической политики для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран, еще восстанавливающихся после пандемии COVID-19 и экономического ущерба, который подорвал прогресс в достижении ЦУР. Были высказаны разные мнения иоценки данной ситуации.

Мы ценим усилия Турции и заключенные при посредничестве ООН Стамбульские соглашения, состоящие из Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом Организации Объединенных Наций о содействии поступлению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины (Черноморской инициативы), ипризываем к их полному, своевременному и действенному выполнению в целях обеспечения незамедлительных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия иудобрений/факторов производства из Российской Федерации и Украины. Это необходимо для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно вАфрике.

В этих условиях, подчеркивая важность поддержания продовольственной и энергетической безопасности, мы призвали к прекращению военных разрушений или других атак на соответствующуюинфраструктуру. Мы также выразили глубокую озабоченность всвязи с тем, что конфликты оказывают негативное влияние на безопасность гражданского населения, тем самым усиливая существующие факторы социально-экономической нестабильности и уязвимости и препятствуя оказанию эффективной гуманитарной помощи.

Мы призываем все государства придерживаться принципов международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета, международного гуманитарного права и многосторонней системы, которая обеспечивает мир и стабильность. Крайне важными являются мирное разрешение конфликтов и усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог. Мы объединимся в своем стремлении преодолеть негативные последствия войны для мировой экономики и приветствуем все целесообразные иконструктивные инициативы, которые способствуют достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине, при котором будут соблюдены все цели и принципы Устава ООН по содействию мирным, дружественным и добрососедским отношениям между странами.

Сегодняшняя эпоха не должна быть временем войны.

1. Мировая экономика остается устойчивой, и перспективы экономического роста в 2023 году немного повышены по сравнению с весенним прогнозом. Однако восстановление экономики происходит неравномерно, поскольку уровень экономической активности в большинстве стран остается значительно ниже тенденций, наблюдавшихся до пандемии, а расхождения между странами увеличиваются. Среднесрочные прогнозы роста мировой экономики остаются слабыми. Общий уровень инфляции в мире понизился, хотя в некоторых странах он остается значительно выше целевого показателя. Базовая инфляция оказалась более стойкой, чем ожидалось. Благодаря решительным мерам, принятым в начале 2023 года в целях сдерживания финансовой нестабильности, краткосрочные риски являются более сбалансированными, но по-прежнему смещены в сторону ухудшения ситуации. Война в Украине, повышенная уязвимость долговой ситуации, ужесточение финансовых условий, усиление климатических потрясений, рост неравенства, проблема беженцев и перемещенных лиц, отсутствие продовольственной безопасности и риск фрагментации продолжают вызывать опасения за состояние мировой экономики, оказывая наиболее сильное влияние на уязвимые страны и слои населения.

2. В этих глобальных условиях нашими первоочередными задачами являются долговременное снижение инфляции, сохранение финансовой стабильности, обеспечение устойчивости бюджетной сферы наряду с защитой наиболее уязвимых групп населения, а также содействие инклюзивному и устойчивому долгосрочному росту. Следуя своим мандатам, центральные банки сохраняют твердую приверженность достижению стабильности цен и продолжат тщательно выверять меры политики с опорой на данные, предоставляя четкую информацию о целях политики, с тем чтобы способствовать ограничению негативных межстрановых вторичных эффектов. Они сотрудничают с надзорными и регулирующими органами в целях мониторинга рисков как для банков, так и небанковских учреждений. В соответствующих случаях мы будем устранять пробелы в сферах данных, надзора и регулирования в банковском секторе и особенно в секторе небанковских финансовых организаций, а также будем готовы задействовать меры макропруденциальной политики для снижения системных рисков. Мы будем восстанавливать бюджетные резервы в целях защиты от потрясений, в том числе посредством поэтапного сворачивания мер бюджетной поддержки, при этом продолжая обеспечивать защиту наиболее уязвимых групп населения, создавая бюджетное пространство для необходимых инвестиций и внося ясность в отношении среднесрочных бюджетных планов. Мы активизируем проведение структурных реформ, с тем чтобы стимулировать участие на рынке труда, повысить производительность, поддержать потенциальный экономический рост, укреплять социальную сплоченность, а также поддержать переход к «зеленой» экономике и цифровой переход в соответствии с ситуацией в конкретных странах.

3. Мы признаем, что международное сотрудничество и многосторонний подход имеют крайне важное значение для роста мировой экономики и стабильности международной валютной системы. Мы подтверждаем свои обязательства в отношении валютных курсов, устранения чрезмерных глобальных дисбалансов и проблем управления, а также наше заявление об основанной на правилах системе торговли, сделанное в апреле 2021 года, подтверждая свою приверженность недопущению протекционистских мер. Мы будем совместно работать над укреплением глобальной системы финансовой безопасности, в центре которой находится МВФ, и устранением факторов уязвимости долговой ситуации. В случае необходимости мы будем действовать сообща, с тем чтобы поддержать переход в сфере климата и цифровых технологий с учетом ситуации в конкретных странах. Мы продолжим оказывать поддержку уязвимым странам в удовлетворении их потребностей в финансировании и в устранении факторов уязвимости.

4. Мы поддерживаем Глобальную программу мер экономической политики директора-распорядителя и недавнее совместное заявление президента Всемирного банка и директора-распорядителя МВФ об укреплении сотрудничества между Банком и Фондом в рамках их соответствующих мандатов. Мы также принимаем к сведению Марракешские принципы глобального сотрудничества.

5. Мы поддерживаем нацеленность надзора МВФ на адаптацию его рекомендаций в целях оказания помощи государствам-членам в преодолении макроэкономических и финансовых трудностей, укреплении устойчивости и содействии инклюзивному и устойчивому росту. Мы поддерживаем осуществляемый МВФ мониторинг взаимодействия между конъюнктурными мерами и факторами уязвимости, включая работу по вопросам торговли, вторичных эффектов, потоков капитала и геоэкономической фрагментации. Мы вновь подтверждаем свою поддержку широкого внедрения в деятельность Фонда стратегий в отношении климата, цифровых технологий, макрофинансовых вопросов, гендерных вопросов, а также нестабильных и пострадавших от конфликтов государств, с концентрацией на значимых для макроэкономического развития элементах в соответствии с его мандатом и с использованием преимуществ сотрудничества с другими организациями. Мы поддерживаем работу по конкретным проблемам, стоящим перед малыми развивающимися странами.

6. Мы подтверждаем наше твердое намерение сохранять дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами, находящейся в центре глобальной системы финансовой безопасности. Мы одобряем пятый отчет Совету управляющих о проделанной работе, который охватывает вопросы, касающиеся достаточности и структуры ресурсов Фонда и перебалансирования долей квот. На основе этих конструктивных обсуждений мы вновь подтверждаем свое твердое намерение завершить шестнадцатый общий пересмотр квот к 15 декабря 2023 года. В связи с этим мы поддерживаем значимое увеличение квот, которое по меньшей мере позволяет сохранить текущий объем ресурсов Фонда, что является крайне важным шагом к укреплению характера Фонда, как организации, основанной на квотах, в условиях истечения срока действия двусторонних соглашений о займах. Мы призываем Исполнительный совет оперативно работать над представлением предложения Совету управляющих и взять на себя обязательство уделять первостепенное внимание своевременной реализации посредством ускоренного утверждения увеличения квот в рамках наших внутренних процессов. Для того чтобы сохранить текущий объем ресурсов Фонда до вступления в силу увеличения квот, мы призываем Исполнительный совет в случае необходимости предложить переходные механизмы. Мы признаем срочность и значимость перебалансирования долей квот в целях более эффективного отражения относительного положения государств-членов в мировой экономике, при этом обеспечивая защиту долей квот наиболее бедных государств-членов. В связи с этим мы призываем Исполнительный совет работать над выработкой к июню 2025 года возможных подходов в качестве руководства для дальнейшего перебалансирования долей квот, в том числе с помощью новой формулы расчета квот, в рамках семнадцатого общего пересмотра квот.

7. Мы поддерживаем важную и мобилизующую роль МВФ в предоставлении государствам-членам финансовой помощи, в том числе в превентивном порядке, для содействия в удовлетворении их потребностей в финансировании платежного баланса. Мы приветствуем недавнее укрепление превентивных механизмов МВФ, которое повышает их сильную сигнальную функцию, а также их гибкость и потенциал для действий в ответ на внешние риски. После завершения шестнадцатого общего пересмотра квот мы призываем Фонд пересмотреть лимиты доступа к Счету общих ресурсов. Мы изучим возможность пересмотра политики дополнительных сборов. Мы отмечаем завершение устранения дефицитов на первом этапе привлечения ресурсов для предоставления субсидий и кредитов из Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту и поощряем дополнительные взносы от широкого круга участников. Мы ожидаем предстоящего промежуточного пересмотра лимитов доступа к ресурсам Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. Мы рассчитываем на последующий комплексный пересмотр механизмов и финансирования Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту в целях содействия удовлетворению потребностей стран с низким доходом в финансировании платежного баланса и постановки Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту на устойчивую основу путем рассмотрения всех вариантов, включая использование внутренних ресурсов и реформы политики кредитования. Мы ожидаем промежуточного обзора Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, учитывающего опыт программ в рамках механизма финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, а также ввода в действие аспекта готовности к пандемии Трастового фонда, после чего мы рассмотрим возможность увеличения добровольных взносов в специальных правах заимствования или их эквивалентах. Мы рассчитываем на пересмотр предъявляемых условий в целях оказания действенной поддержки странам в устойчивом устранении внешних дисбалансов.

8. Мы поддерживаем усилия МВФ по содействию странам в долговременном преодолении факторов уязвимости долговой ситуации. Мы поддерживаем сотрудничество МВФ со Всемирным банком в деле содействия укреплению и ускорению внедрения Общей основы условий в отношении долга Группы 20-ти. Мы приветствуем соглашение, достигнутое в отношении Замбии. С учетом положительных сдвигов в сокращении сроков и сглаживания процессов мы призываем к заключению соглашения об урегулировании задолженности с Ганой и выступаем за достижение прогресса в выработке соглашения об урегулировании задолженности с Эфиопией в рамках программы, поддерживаемой МВФ. Мы призываем к завершению урегулирования задолженности Малави. Мы также поддерживаем более тесное взаимодействие кредиторов в вопросах реструктуризации долга стран с низким и средним доходом вне рамок Общей основы. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в отношении урегулирования задолженности Шри-Ланки и Суринама, и ждем заключения соглашений с ними. Мы одобряем работу в рамках Круглого стола по вопросам глобального суверенного долга, которая может подкрепить обсуждения в Группе 20-ти и Парижском клубе, и поддерживаем дальнейший прогресс в согласовании основных концепций и принципов эффективной реструктуризации долга. Мы поддерживаем работу по повышению прозрачности в вопросах государственного долга. Мы ждем обсуждения вариантов реформ долговой политики в целях укрепления потенциала Фонда по оказанию поддержки странам, которые проходят процесс реструктуризации долга, а также готовящегося пересмотра Основы обеспечения устойчивости долговой ситуации для стран с низким доходом МВФ и Всемирного банка.

9. Мы поддерживаем дальнейшие усилия МВФ по включению развития потенциала в деятельность по надзору и кредитованию и по обеспечению надлежащего финансирования развития потенциала. Мы просим МВФ, в сотрудничестве со Всемирным банком и другими соответствующими международными организациями, поддержать меры по усилению мобилизации внутренних ресурсов в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. В этом отношении мы одобряем текущую работу по созданию нового фонда развития потенциала МВФ в рамках глобальной инициативы в отношении государственных финансов. Мы ждем завершения пересмотра стратегии МВФ по развитию потенциала.

10. Мы призываем к учреждению 25-ого места в Исполнительном совете МВФ для стран Африки к югу от Сахары в целях увеличения их числа голосов и представительства, а также улучшения общей сбалансированности представительства регионов в Совете. Мы подчеркиваем важность внедрения государствами-членами механизмов эффективного повышения гендерного разнообразия в Исполнительном совете, в том числе посредством разработки среднесрочных добровольных целей. Мы призываем МВФ активизировать усилия по привлечению специалистов для работы в существующих и новых приоритетных областях наряду с улучшениями в области многообразия и интеграции персонала в ответ на конкретные проблемы, определенные в докладе по вопросам многообразия и интеграции за 2020–2021 годы, включая ряд долговременных проблем.

11. Наше следующее совещание планируется провести в апреле 2024 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ

Суббота, 14 октября 2023 года, Марракеш, Марокко

Председатель

Надия Кальвиньо, первый заместитель председателя правительства Испании и министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям

Директор-распорядитель

Кристалина Георгиева

Члены МВФК или их заместители

Мухаммед Аль-Ядаан, министр финансов, Саудовская Аравия

Мухаммед бен Хади Аль-Хуссейни, государственный министр по финансовым вопросам, Объединенные Арабские Эмираты

Мишель Буллок, председатель Резервного банка Австралии (замещает Джима Чалмерса, министра финансов Австралии).

Розанна Коста, управляющая центрального банка, Чили

Адебайо Олавале Эдун, министр финансов и министр-координатор экономики, Федеральное Министерство финансов, Нигерия

Тифф Макклем, управляющий Банка Канады (замещает Кристию Фриланд, заместителя премьер-министра и министра финансов, Канада)

Иньяцио Виско, управляющий Банка Италии (замещает Джанкарло Джорджетти, министра экономики и финансов, Италия)

Фернанду Аддад, министр финансов, Бразилия

Роберт Хольцманн, управляющий Национального банка Австрии, Австрия

Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии, Соединенное Королевство

Карин Келлер-Зуттер, министр финансов, Швейцария

Кристиан Линднер, федеральный министр финансов, Германия

Франсуа Виллерой де Гало, управляющий Банка Франции (замещает Брюно Ле Мэра, министра экономики, финансов и восстановления, Франция)

Ахмед Осман Али, управляющий Центрального банка Джибути

Пан Гуншэн, управляющий Народного банка Китая

Риикка Пурра, министр финансов, Финляндия

Антон Силуанов, министр финансов, Российская Федерация

Нирмала Ситараман, министр финансов, Индия

Сюнъити Судзуки, министр финансов, Япония

Эрнест Аддисон, управляющий Банка Ганы (замещает Салаха-Эддина Талеба, управляющего Банка Алжира)

Винсент ван Петегем, заместитель премьер-министра и министр финансов, Бельгия

Леонардо Виллар, управляющий Центрального банка Колумбии

Леонг Синг Чионг, заместитель управляющего директора Денежно-кредитного управления Сингапура (замещает Лоуренса Вонга, председателя Денежно-кредитного управления Сингапура)

Джанет Йеллен, министр финансов, США

Наблюдатели

Андреа Мехлер, заместитель генерального управляющего, Банк международных расчетов (БМР)

Мухаммед бен Хади Аль Хуссейни, председатель Комитета по развитию (КР) и государственный министр по финансовым вопросам, Объединенные Арабские Эмираты

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ)

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-председатель Европейской комиссии (ЕК)

Клаас Кнот, председатель Совета по финансовой стабильности (СФС) и управляющий Банка Нидерландов

Ричард Саманс, директор Департамента исследований, Международная организация труда (МОТ)

Андреас Шааль, директор по глобальным отношениям и сотрудничеству ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Бехруз Байкализаде, глава Департамента нефтяных исследований, Организация стран — экспортеров нефти (OПЕК)

Амина Мохаммед, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Ричард Козул-Райт, директор управления по глобализации и стратегиям развития, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)

Мерси Трембон, вице-президент и корпоративный секретарь Группы Всемирного банка (ВБ)

Нгози Оконжо-Ивейла, генеральный директор, Всемирная торговая организация (ВТО)

Департамент коммуникаций МВФ

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