Выставка коллекции картин Натальи Кошелевой «Сереже Кошелеву»

В красоте природы можно увидеть неиссякаемый источник вдохновения и красоты, попробуйте погрузиться в этот мир, который проникает в сердце и вдохновляет на творчество. Доброта, любовь и сострадание — все эти качества были присущи Сереже Кошелеву, и в картинах Натальи Кошелевой вы можете найти отражение этих общечеловеческих понятий.

Эта выставка приурочена также к Кубку памяти Сергея Кошелева, который пройдет 14 и 15 октября 2023 г. Приходите на выставку и вдохновляйтесь на творчество — спешите жить и творить добро!

Приглашаем вас на выставку картин, организованную Натальей Кошелевой и музеем МФТИ, посвященную светлой памяти Сережи Кошелева, размещенную на 2-м этаже ГК. Основные философские идеи, заложенные в картины художницей, — красота вокруг нас, доброта, сострадание и скоротечность жизни.

