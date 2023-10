13.10.2023 Ministro M. Błaszczak o służbie żołnierzy WOT: wykonujecie bardzo ważną służbę dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

13 października br. szef MON spotkał się w Warszawie z żołnierzami 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, powracającymi ze służby na granicy Polski z Białorusią.

Każdej doby, w systemie zmianowym, żołnierze WOT wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej prowadzą patrole piesze i kołowe. Wykorzystują do obserwacji sprzęt optoelektroniczny, w tym noktowizory oraz termowizję. Do obserwacji w dzień i w nocy używane są również Bezzałogowe Statki Powietrzne Fly Eye. Obecnie Terytorialsi zaangażowani są w ochronę całej polskiej, wschodniej granicy. Stale w terenie przygranicznym przebywa blisko 1000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy są w pełnej gotowości do natychmiastowego działania.

Dziękuje Wam dlatego, że dzielicie aktywność zawodową ze służbą wojskową. To są słowa najwyższego uznania i szacunku za Wasze poświęcenie, za Waszą ofiarność, za Waszą służbę. Niestety jesteście atakowani, wykorzystywani w kampanii wyborczej. Lider opozycji nazwał Was parawojskiem – to są haniebne słowa. Ale jak wiecie naród stoi murem za polskim mundurem. Bardzo dziękuje Zarządowi Głównemu Światowego Związku Armii Krajowej za jednoznaczne w treści oświadczenie nazywające te słowa Donalda Tuska karygodnymi.

– mówił podczas spotkania szef MON.

Podczas spotkania minister Błaszczak wręczył żołnierzom wyróżnienia za ich służbę i zaangażowanie w ochronę całej polskiej, wschodniej granicy.

Od 2023 roku w pasie przygranicznym odbywają się planowe szkolenia zintegrowane i rotacyjne terytorialsów. Ich głównym celem, jest szkolenie żołnierzy oraz rozwijanie ich umiejętności w działaniu. Dzięki tak zorganizowanym szkoleniom żołnierze mają okazję poznawać specyfikę działań w rejonie przygranicznym.

Pamiętajcie o tym, że to część opozycji, czy środowisk celebryckich związanych z opozycją będzie takie ataki przypuszczała. Ale nie przejmujcie się tym. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, że wykonujecie bardzo ważną służbę dla dobra bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Jeszcze raz Wam dziękuje za Wasze poświęcenie. Dziękuje Wam za Waszą służbę, dziękuje, że jesteście zawsze gotowi, jesteście zawsze blisko. Pamiętajcie, że Polacy doceniają Waszą służbę podczas epidemii, doceniają Waszą służbę wtedy kiedy wspieracie strażaków w usuwaniu skutków katastrof naturalnych, że jesteście pomocni, że jesteście na miejscu.

– dodał minister M. Błaszczak.

Zgodnie z decyzją szefa MON, 3 września 2021 roku Terytorialsi weszli do działań na terenie objętym stanem wyjątkowym. Od tego czasu zaangażowani są w ochronę polskiej granicy państwowej. Celem rozpoczętej wtedy operacji pk. „Silne Wsparcie” było wzmocnienie odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym. W działania od początku zaangażowani są żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT oraz 2 Lubelskiej Brygady OT. Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem liczby nielegalnych przekroczeń granicy, w działania wspierające zaangażowani zostali również żołnierze pozostałych brygad OT.

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT i 2 Lubelskiej Brygady OT zaangażowani są również w operację pk. „Bezpieczne Podlasie”. Operacja ta jest demonstracją gotowości Sił Zbrojnych RP oraz zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na próby destabilizacji sytuacji na granicy RP oraz potencjalne zagrożenia. Żołnierze WOT wspierają i zabezpieczają działania 12 Brygady Zmechanizowanej i 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Ponadto zadaniem żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wykorzystujących znajomość własnego terenu, jest przyjęcie patroli złożonych m.in. z Kołowych Transporterów Opancerzonych ROSOMAK. Poza realizacją zadań taktycznych żołnierze odwiedzają także miejscowości leżące na trasach patroli, spotykając się z ich mieszkańcami informują o bieżącej sytuacji.

