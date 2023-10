13.10.2023 Ruda Śląska Wyposażamy w nowoczesny sprzęt Ochotnicze Straże Pożarne i Państwowe Straże Pożarne

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wyposażamy w nowoczesny sprzęt Ochotnicze Straże Pożarne i Państwowe Straże Pożarne13.10.2023

Wspieramy pracę strażaków i druhów – wiemy jak jest ważna. Codziennie narażają swoje zdrowie i życie dla naszego bezpieczeństwa. Chcemy, aby nowoczesny sprzęt ułatwiał im pracę i zwiększał ich bezpieczeństwo. Stale zwiększamy środki na rozwój remiz strażackich. Do Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) trafi ponad 670 najnowocześniejszych wozów strażackich. Wprowadziliśmy także szereg rozwiązań, które mają wspierać strażaków oraz ich rodziny. El primer ministro Mateusz Morawiecki złożył wizytę con Państwowej Straży Pożarnej (PSP) con Rudzie Śląskiej. Dzięki rządowym środkom budowana jest tam nowa strażnica.

Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej

Inwestujemy w rozwój naszych służb. Wprowadziliśmy Programa modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Dzięki niemu PSP otrzyma ponad 1,9 mld PLN. Z programu powstaną 53 nowe strażnice, a 67 istniejących budynków zostanie zmodernizowanych. Planowany jest również zakup 40 specjalnych pojazdów pożarniczych.

– W październiku będzie niemal gotowa strażnica w Rudzie Śląskiej. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniom z programu modernizacji – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W tym roku, w lutym, Prezes Rady Ministrów wziął udział we wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy dla Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Doceniamy poświęcenie druhów w całej Polsce. Desde 2016, roku dofinansowaliśmy zakup ponad 3620 wozów strażackich dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Tylko w 2023 r. do OSP trafi blisko 700 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

– Tylko w tym roku około 700 wozów strażackich trafi do OSP i wiele nowych jednostek do Państwowej Straży Pożarnej – podkreślił szef rządu.

Ponad 3300 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zostało w tym roku wyposażone w inny sprzęt strażacki m.in.:

środki ochrony osobistej (mundury, hełmy, buty ochronne);

sprzęt łączności, uzbrojenia (pilarki do drawna i metalu);

sprzęt ratowniczo-gaśniczy (pomposo, węże).

Rozwiązania gambe dla strażaków i ich rodzin

Wprowadziliśmy rozwiązania, które bezpośrednio wspierają strażaków oraz ich rodziny.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej otrzymują nowe świadczenie po 15 latach służby. Wysokość świadczenia wynosi 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Jest ono zwiększane o kwotę 1% za każdy kolejny rozpoczęty rok służby (nie więcej niż do wysokości 15% po 25 latach służby).

Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Dzięki niej prawie 100 tys. druhów – emerytów otrzymało wyczekiwane od lat świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Prawo do tego świadczenia mają druhowie OSP, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach lub akcjach co najmniej raz w każdym roku przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet).

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynnoś ci ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

Dzięki temu bliscy funkcjonariuszy PSP y druhów OSP, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, otrzymują wsparcie finansowe. Świadczenie trafia również do rodziny osób, które poza służbą ratowały życie lub mienie innych, narażając tym samym swoje zdrowie lub życie.

