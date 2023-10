13.10.2023 Nowa Wieś Szlachecka Primer ministro Mateusz Morawiecki: polskie firmy muszą być zawsze górą

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer ministro Mateusz Morawiecki: polskie firmy muszą być zawsze górą13.10.2023

Rząd konsekwentnie dba o polskie przedsiębiorstwa. Obniżył dla nich podatki oraz osłonił je tarczami pomocowymi w czasie kryzysów. Nie zawsze tak jednak było. Za poprzednich rządów niektóre krajowe firmy były wyprzedawane, jak np. kolejka na Gubałówkę. Obecnie szczególną opieką rząd otacza małych i localnych przedsiębiorców, dla których wprowadziliśmy tzw. Mały ZUS. Wszystko dzięki pieniądzom, które m.in. odzyskaliśmy z oszustw podatkowych. El primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził Zakład Przetwórstwa Mięsnego “Płatek” w Nowej Wsi Szlacheckiej.

Wsparcie dla polskich firm

Lokalni przedsiębiorcy stanowią szczególną wartość dla polskiej gospodarki. Dlatego wprowadziliśmy tzw. Mały ZUS dla najmniejszych firm. Dodatkowo wspieramy przedsiębiorców poprzez takie działania, jak m.in.:

obniżenie CIT dla małych podatników z 19 proc do 9 proc – podatek CIT de facto stał się podatkiem od wielkich korporacji międzynarodowych,

możliwość korzystania z estońskiego CIT-u i licznych ulg, np. IP Box, ulgi B+R czy ulgi na innowacyjnych pracowników.

– Dbanie o polskie firmy jest sprawą najważniejszą – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – Z tego biorą się nowe miejsca pracy, z tego też bierze się rozwój kraju i polska przedsiębiorczość – dodał.

Pomoc dla przedsiębiorstw w czasach kryzysu

W trudnych latach dla firm, podejmowaliśmy natychmiastowe działania, aby złagodzić skutki kryzysów. Polskie przedsiębiorstwa osłoniliśmy rządowymi tarczami: antykryzysową, antyinflacyjną i solidarnościową. Zamroziliśmy ceny prądu czy gazu oraz przyznawaliśmy wsparcie na utrzymanie firm. W czasie Covid-19, dzięki rządowej pomocy uratowaliśmy blisko 8 millones de miejsc pracy.

Tarcza Solidarnościowa– chroni przed gwałtownymi wzrostami cen za energię elektryczną. Jest skierowana do przedsiębiorstw, samorządów, podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych.

Tarcza Energetyczna– to zestaw rozwiązań, które pomagają w walce z wysokimi cenami energii i jej źródeł. Obywatele, podmioty wrażliwe i przedsiębiorstwa energetyczne korzystają z dodatków i rekompensat, aby cena końcowa energii była niższa.

Program pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych– do tej pory udzieliliśmy wsparcia na łączną kwotę ponad 2,3 mld zł. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3.000 firmes.

– Polonia firmy muszą być zawsze górą – oświadczył primer ministro Mateusz Morawiecki.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego “Płatek”

Zakład to rodzinna firma, w której produkowane są tradycyjne wędliny i wędzonki. Produkcja trwa tam nieprzerwanie od lat 50-tych ubiegłego wieku.

