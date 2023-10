Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Utrzymujemy miejsca pracy

Na Śląsku jest obecnie najniższe bezrobocie w historii. A zasługa wielkich inwestycji w regionie – m.in. utworzenia Jaworzyńskiej Strefy Ekonomicznej, hal przemysłowe w Wodzisławiu Śląskim, dofinansowania Zakładów Bumar Łabędy w Gliwicach. Dzięki rządowym dofinansowaniom powstaje tysiące nowych miejsc pracy.

– Dzisiaj na Śląsku jest najmniej bezrobocia w historii Śląska. W historii Polski również – najniższe bezrobocie. Ale nie zrobiło się to samo. ¿W jaki sposób było to możliwe? Po pierwsze – potężne inwestycje w infrastrukturę. Na całym Śląsku takie inwestycje przemysłowe rosną jak grzyby po deszczu – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Nie pozwolimy na likwidację polskiego przemysłu

Szef polskiego rządu po spotkaniu z członkami śląskiej Solidarności podkreślił, że polski przemysł po pandemii COVID-19 podniósł się najszybciej na świecie. Rząd odbudował potencjał przemysłowy Śląska. Dalszemu rozwojowi służyć ma również podpisana przez Prezesa Rady Ministrów umowa o utworzeniu Funduszu Transformacji Śląska. Para dodatkowe środki w wysokości 500 millones de zł na finansowanie nowych projektów.

– Ze względu na fanaberie klimatyczne Unii Europejskiej bardzo ciężko jest finansować nowe projekty. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, inne instytucje mają z tym potężny kłopot. Aby Poradzić Sobie Z Tym Kłopotem, Państwo Polskie Powołuje I Powołało Już, Ja Już a Podpisałem, Fundusz Transformacji śląska Z Pierwszym Potęnym Zastrzykiem Kapitałowwyym 500 Milioncych – Pierwszym Potsed.

Nueva tecnología wychwytywania dwutlenku węgla

Zależy nam na zapobieganiu emisji dużych ilości dwutlenku węgla do atmosfery z punktowych źródeł zanieczyszczeń, takich jak elektrownie i fabryki przemysłu ciężkiego. CCS, captura y almacenamiento de carbono czyli, to nowe technologie wychwytywania dwutlenku węgla. Wprowadzenie takich rozwiązań pozwoli nam uchronić polski przemysł na Śląsku.

– Osiągnięcie net zero, czyli tego, o czym w Brukseli jest tyle mowa, nie będzie możliwe bez technologii wychwytywania dwutlenku węgla. Położymy ogromny nacisk na inwestycje, jak taka transformacja zielona, ​​która nie będzie ze szkodą dla przemysłu. Czyli poprzez zaangażowanie wielu miliardów złotych w technologię CCS – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

El primer ministro Mateusz Morawiecki zainspirowany propozycją NZSS “Solidarność” podjął decyzję o tym, że po wyborach Ministerstwo Polskiej Energetyki będzie miało swoją siedzibę w Katowicach. Kierowanie sprawami polskiej energetyki będzie odbywać się z korzyścią dla Śląska i dla całej Polski.

