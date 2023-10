13.10.2023 Gliwice Dotrzymujemy słowa – przekazujemy 800 millones zł na produkcję polskich Krabów w Bumarze

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Dotrzymujemy słowa – przekazujemy 800 mln zł na produkcję polskich Krabów w Bumarze13.10.2023

Polski sektor zbrojeniowy to Strategiczna gałąź naszego przemysłu. Zakłady produkcyjne i fabryki, które zatrudniają tysiące ludzi w całej Polsce, napędzają modernizację polskiej armii. Nasze technologie obronne są na najwyższym poziomie – produkujemy dziś w Polsce nowoczesną artylerię, wozy opancerzone, śmigłowce, karabinki, drony i wiele kluczowych podzespołów do innych konstrukcji. El primer ministro Mateusz Morawiecki złożył wizytę w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy, gdzie potwierdził realizację obietnicy z kwietnia 2023 r. Rząd przekazuje ponad 800 mln zł na budowę nowej linii produkcyjnej polskich armatohaubic Krab. Inwestycje w polską zbrojeniówkę są fundamentalem bezpieczeństwa.

Kraby dla Wojska Polskiego będą wyjeżdżały z Gliwic

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, desde 2015 r. Głównym wykonawcą w modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL, a także ich centrum serwisowym. Doświadczeni pracownicy i zaawansowane technologie zakładu to wielki potencjał do jego rozwoju – premier Mateusz Morawiecki przekazał, że do gliwickiej fabryki trafi ponad 800 mln zł wsparcia na szybką rozbudowę, która umożliwi produkcję armato Cangrejo haubico.

– Dwa miesiące temu byliśmy w Bumarze w Łabędach tutaj i obiecaliśmy dokapitalizowanie po to, żeby rozpocząć również tutaj w Gliwicach w słynnym Bumarze Łabędy produkcję Krabów – powiedział szef rządu. – 54 Kraby rocznie będą produkowane już za parę lat po zbudowaniu nowej linii technologicznej – dodał.

Wsparcie rozwoju polskiej zbrojeniówki

Polskie bezpieczeństwo jest priorytetem – wzmacniamy naszą armię. Do nowych jednostek trafia polski sprzęt, który produkujemy w takich zakładach jak Bumar-Łabędy, ale także HSW w Stalowej Woli, FB w Radomiu czy PZL w Mielcu. Rekordowe inwestycje w Wojsko Polskie to także rekordowe inwestycje w polski przemysł, który jest podstawą silnej armii.

Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że wsparcie polskiej zbrojeniówki to odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa polskiego i produkcja sprzętu zbrojeniowego, który jest pożądany na całym świecie – Rosomaki i Kraby, jako najlepsze przykł ady. Dodał także, że to sprawczość i skuteczność rządu.

– Powiedzieliśmy kilka miesięcy temu, dzisiaj dotrzymujemy naszego słowa – zaznaczył premier. –Nigdy nie pozwolę zmarnować potencjału przemysłowego, inżynierskiego i przede wszystkim pracowniczego. Ten potencjał, który tutaj jest – już są remontowane Leopardy, już pierwsze dwa zostały nawet wyremontowane – a wkrótce rusza nowa linia technologiczna Krabów zgodnie z naszą obietnicą. Pokazujemy, że dotrzymujemy słowa to po pierwsze, ale pokazujemy też szacunek do ludzi – szacunek do ludzi pracy – podkreślił szef rządu

