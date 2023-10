13.10.2023 Czaple Wielkie El primer ministro Mateusz Morawiecki zaapelował o udział w wyborach 15 października

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El primer ministro Mateusz Morawiecki zaapelował o udział w wyborach 15 października13.10.2023

W niedzielę, 15 października, odbywają się wybory do Sejmu i Senatu, a także referendum. El primer ministro Mateusz Morawiecki w gminie Gołcza przypomniał o akcjach profrekwencyjnych, które mają zachęcać do wzięcia udziału w wyborach. Gminy hace 20 tys. mieszkańców z frekwencją powyżej 60% mogą otrzymać 250 tys. zł na działalność kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych lub chórów oraz kolejne 250 tys. zł z przeznaczeniem na lokalne kluby sportowe. Gmina hace 20 años. mieszkańców z największą frekwencją w powiecie otrzyma milion złotych do budżetu obywatelskiego – mieszkańcy sami wybiorą, na co przeznaczą te środki. Mogą to być nowe place zabaw, remont ulic czy zasadzenie drzew i zmiana wyglądu przestrzeni publicznych.

Szef polskiego rządu przypomniał także ogłoszonym wcześniej konkursie „Bitwa o remizę”. Gminy hace 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją otrzymają 1 millón de zł na remont remizy lub innego budynku użyteczności publicznej.

Liczy się każdy głos – weź udział w niedzielnych wyborach

Nasz głos jest niezwykle ważny – decyduje o przyszłości Polski. 15 października Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referéndum. Lokale wyborcze będą czynne de 7:00 a 21:00. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się Twoja komisja wyborcza, możesz to sprawdzić tutaj.

– Trzeba pójść w ogóle do głosowania. Niestety, w gminach mniejszych, w gminach wiejskich w szczególności, ludzie rzadziej chodzili do głosowania niż w wielkich miastach, dlatego przygotowaliśmy profrekwencyjny program – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowy milion złotych na inicjatywę wybraną przez mieszkańców

– Dla tej gminy z powiatu, która będzie miała najwyższą frekwencję, będzie przeznaczony millones złotych, na taki cel, jaki państwo wybierzecie. Polacy wybierają cel w ramach budżetu obywatelskiego. Millones de złotych dla tej gminy, która po prostu pokona inne w ramach tego wyścigu powiatowego – bitwy o ten budżet obywatelski – przypomniał szef polskiego rządu.

Mieszkańcy zwycięskiej gminy sami zdecydują na co chcą przeznaczyć środki, które otrzymają. Może to być nowa ścieżka rowerowa, plac zabaw, park albo inna inwestycja, którą wybierze społeczność lokalna.

250 tys. zł dla kół gospodyń wiejskich i lokalnych klubów sportowych

Dodatkowe środki otrzymają także gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Będzie a:

250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego;

250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych.

Dbamy o aktywność sportową – środki będzie można przeznaczyć na localny klub sportowych. To oznacza nowe możliwości dla dzieci i młodzieży bądź innych osób zainteresowanych aktywnościami sportowymi. Zależy nam także na wzmacnianiu inicjatyw oddolnych. Stąd wsparcie dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji, które nie tylko pielęgnują naszą kulturę i tradycję, ale dbają o budowanie relacji lokalnych.

