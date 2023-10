13.10.2023 Bytom Premier con Bytomiu: polskie firmy bromea sól polskiej gospodarki

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Premier con Bytomiu: polskie firmy bromea sól polskiej gospodarki13.10.2023

Rząd musi służyć polskim przedsiębiorcom. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach – pandemia czy międzynarodowy kryzys gospodarczy wywołany rosyjską agresją na Ucrania. Podjęliśmy natychmiastowe działania, aby złagodzić skutki kryzysów. Wprowadziliśmy tarcze pomocowe, dzięki którym ochroniliśmy pracowników i pracodawców. Szef polskiego rządu odwiedził Zakład produkcyjny PanPiek. Firma korzysta z rządowej pomocy dla przemysłu energochłonnego.

Rządowe wsparcie firm w czasach kryzysu

W czasach kryzysów osłoniliśmy polskich przedsiębiorców rządowymi tarczami: antykryzysową, antyinflacyjną i solidarnościową. Zamroziliśmy ceny prądu czy gazu oraz przyznawaliśmy wsparcie na utrzymanie firm. W czasie pandemii, dzięki rządowej pomocy, uratowaliśmy blisko 8 millones de miejsc pracy.

– Jeżeli następują jakieś kryzysy w gospodarce to zawsze warto się zastanowić jak zachowuje się w takich czasach państwo. W ostatnich paru latach spadły na nas różne gromy, a my jesteśmy zawsze z przedsiębiorcami – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Tarcza Energetyczna – to zestaw rozwiązań, które pomagają w walce z wysokimi cenami energii i jej źródeł. Obywatele, podmioty wrażliwe i przedsiębiorstwa energetyczne korzystają z dodatków i rekompensat, aby cena końcowa energii była niższa.

Tarcza Solidarnościowa – chroni przed gwałtownymi wzrostami cen za energię elektryczną. Jest skierowana do przedsiębiorstw, samorządów, podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych.

Program pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych – do tej pory pomocy udzieliliśmy na łączną kwotę ponad 2,3 mld zł. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3.000 firmes.

Pomoc polskim przedsiębiorcom

– Będziemy dbać o wszystkich przedsiębiorców. Będziemy starali się tworzyć takie warunki do gospodarowania, żeby też przewaga konkurencyjna tych wielkich odbiorców nie była taka miażdżąca. Po to jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, żeby właśnie dbać o polskich przedsiębiorców, a wielkie międzynarodowe sieci, które mają i tak przewagę finansową, żeby nie dusiły marży dla polskiego przedsiębior cy – primer ministro de podsumował, Mateusz Morawiecki.

Pomagamy małym i średnim polskim firmom. Lokalni przedsiębiorcy to wielka wartość dla polskiej gospodarki. Dlatego wprowadziliśmy mały ZUS dla najmniejszych firm. Dodatkowo wspieramy przedsiębiorców poprzez takie działania jak m.in.:

obniżenie CIT dla małych podatników z 19 proc do 9 proc – podatek CIT de facto stał się podatkiem od wielkich korporacji międzynarodowych,

możliwość korzystania z estońskiego CIT-u i licznych ulg np. IP Box, ulgi B+R czy ulgi na innowacyjnych pracowników.

[contenido incrustado]

