Цифровизация наследия Политеха: новые проекты молодёжи

Молодёжные лаборатории по цифровизации отечественной истории науки и техники, организованные Фондом инициатив Санкт-Петербурга и Музеем истории СПбПУ, 7 октября презентовали свои идеи по цифровизации научных достижений и исторического наследия Политеха.

В лабораториях молодые специалисты трудятся по разным направлениям: дополненная и виртуальная реальность (AR/VR) и метавселенные; цифровой сторителлинг; нейронные сети. На встрече, посвящённой промежуточным итогам, каждая лаборатория представила уникальные идеи с использованием инновационных инструментов для цифровизации экспозиции музея.

Участники лаборатории «AR/VR и метавселенные» презентовали концепцию цифрового квеста с элементами AR. Решая загадки и головоломки, посетитель музея станет исследователем параллельных реальностей, в которых учёные Политеха добивались высоких результатов и совершали открытия.

Лаборатория «Цифрового сторителлинга» предложила создать альтернативную систему навигации по музею, дополнив физические предметы экспозиции интерактивными цифровыми материалами: лонгридами и инструкциями. Миссия проекта — выделить из жизни Политеха события, связанные с отечественной и мировой историей.

Команда «Нейронные сети» решила расширить часть экспозиции, которая посвящена историческим личностям. Взаимодействуя с аппаратами связи разных эпох и генеративным контентом, посетители окунутся в прошлое и вдохновятся на новые идеи и достижения.

После презентаций кураторы лабораторий, сотрудники Музея истории СПбПУ и гости из бюро музейной сценографии «Метаформа» дали обратную связь по каждой работе, высоко оценив творческий подход и креативность предложенных решений.

Нас впечатлили интереснейшие разработки и идеи. У ребят “свежий” взгляд на пространство, современные механизмы взаимодействия с посетителями. Наша основная аудитория — учащиеся, поэтому схема “студенты для студентов” очень актуальна , — подчеркнула специалист Музея истории СПбПУ Мария Завьялова.

В октябре студенты продолжат реализацию проектов, а уже в ноябре состоится итоговая презентация и включение в постоянную экспозицию. Также в музее пройдут экскурсии и научно-популярный квест, связанный с предложенными проектами.

С информацией о деятельности лабораторий можно ознакомиться в сообществе ВКонтакте и на сайте .

