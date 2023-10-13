Финансовые новости: 13.10.2023, 12-48 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JT7T2 (ФСК РС-21).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

13.10.2023

12:48

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 13.10.2023, 12-48 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 105.42) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1092.09 руб., эквивалентно ставке 10.0 %) ценной бумаги RU000A0JT7T2 (ФСК РС-21).

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