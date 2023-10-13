Финансовые новости: Новые базы расчета Индексов МосБиржи – РСПП

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Московская Биржа сформировала базы расчета Индекса МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость, Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития и Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, которые начнут действовать с 20 октября 2023 года.
Базы расчета Индекса МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость, Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития и Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов останутся без изменений.
Новая база расчета Индекса МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость
Новая база расчета Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития
Новая база расчета Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов
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