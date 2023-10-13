Финансовые новости: В сентябре инфляция ускорилась

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В сентябре годовая инфляция возросла до 6,0%. Рост цен к предыдущему месяцу с поправкой на сезонность также ускорился. Устойчивое инфляционное давление продолжило постепенно нарастать под влиянием увеличения потребительского спроса.
Заметно дорожали товары, цены на которые традиционно часто меняются. Услуги транспорта, зарубежного туризма, образования и связи внесли наибольший вклад в рост инфляции. Сдерживало рост инфляции снижение стоимости услуг внутреннего туризма.
Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. По итогам 2023 года она сложится около верхней границы прогноза Банка России от 15 сентября:
Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».
Фото на превью: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom
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