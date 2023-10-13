Финансовые новости: В сентябре инфляция ускорилась

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В сентябре годовая инфляция возросла до 6,0%. Рост цен к предыдущему месяцу с поправкой на сезонность также ускорился. Устойчивое инфляционное давление продолжило постепенно нарастать под влиянием увеличения потребительского спроса.

Заметно дорожали товары, цены на которые традиционно часто меняются. Услуги транспорта, зарубежного туризма, образования и связи внесли наибольший вклад в рост инфляции. Сдерживало рост инфляции снижение стоимости услуг внутреннего туризма. Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. По итогам 2023 года она сложится около верхней границы прогноза Банка России от 15 сентября: 6,0–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен». Фото на превью: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

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