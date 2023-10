Фильм студентки НГУ презентовали на фестивале «Мир знаний» в Санкт-Петербурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 10 октября. На фестивале свою киноработу «Уходящая наука» петербургской публике представила студентка направления подготовки «Журналистика» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Елизавета Матико. Она выступила как режиссер и автор идеи фильма об астрономии. Ранее за эту киноработу девушка получила спецприз на фестивале научного и индустриального кино «Кремний», который проходил в августе в Новосибирске.

— Фильм «Уходящая наука» я посвятила астрономии. Основной его посыл вынесен в название работы. В 2017 году предмет «Астрономия» ввели в школьную программу, а в этом — вновь исключили. Главный герой моей киноработы — руководитель проекта «Новосибирские астрономические школы» Илья Орлов, — рассуждает о состоянии науки на сегодняшний день и ее перспективах. Говорит и об интересе школьников разных возрастов к этой науке. Когда мы познакомились с Ильей и он рассказал эту историю, я увидела в ней хорошую тему для фильма. Налицо был и очевидный конфликт, поэтому мы начали работу. Стоит сказать, что этот фильм буквально соткан из опыта. В университете на направлении «Производство и продюсирование видеоконтента» мы только учимся снимать свои первые полноценные работы, итог обучения — выпускной фильм. Однако вышло так, что моей первой работой стал не он, а фильм «Уходящая наука». Изначально над его созданием трудились три человека, к концу работы команда увеличилась вдвое. Фильм был учебным — мы снимали его в рамках обучающего акселератора студии Максима Горького, но, несмотря на это, нам хотелось сделать его максимально полным и завершенным на всех этапах, поэтому нам понадобилась помощь колориста и моушн-дизайнера, — рассказала Елизавета Матико.

Студентка впервые выступила в роли продюсера. Эта работа оказалась очень интересной, хотя и непростой. Она признает, что многие моменты по неопытности были упущены, но придерживается принципа: «Только ноль нельзя улучшить», и считает свой первый фильм хорошим началом большого творческого пути. Вместе с ней в создании «Уходящей науки» участвовали одногруппник Денис Антонов и выпускницы магистратуры по направлению «Журналистика» Гуманитарного института НГУ Наталья Шишкина и Анастасия Фадеева. Автор фильма благодарна каждому члену команды за творческий вклад, за терпение и интерес к работе.

— Потом состоялись первые показы нашего фильма в Новосибирске, самый крупный из которых прошел в кинотеатре «Победа». Немного позднее — приз на фестивале «Кремний». Это все очень нас воодушевило. Еще бы, ведь нашу работу оценили! Значит, начало было верным. Тогда я и узнала, что у фильма есть перспективы на презентацию в Санкт-Петербурге, где ежегодно проходит фестиваль научных документальных фильмов «Мир знаний». Вскоре меня пригласили туда как автора. Приятно было выступить перед петербургской публикой в историческом Доме кино, отвечать на их вопросы, слышать слова благодарности за проделанную работу, — сказала режиссер фильма.

Елизавета Матико уже год работает над созданием выпускного фильма. Тему для него выбрала социально значимую — донорство костного мозга в малых городах Сибири.

— Я приехала из Кузбасса. В Кемерово распространением информации об этом занимается всего три человека. В Новосибирске как центре Сибирского регистра, конечно же, их больше. В Петербурге, следовательно, — тоже. В своем новом проекте я хочу охватить эти три города и рассмотреть проблему со всех сторон. Большая часть работы уже проделана, и это меня очень радует. Вместе с Натальей Шишкиной мы подали эту тему на грант. Если нам помогут с финансированием, будем снимать социальные ролики о донорстве, — делится своими планами Елизавета Матико.

Справка: Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» — масштабный междисциплинарный проект на стыке науки и искусства, исследующий возможности перевода научного знания на язык кино — первый и единственный в Северной столице. Фестиваль организован Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Его миссия состоит в популяризации научного и исследовательского кино, создании новых возможностей для самореализации режиссеров и художников.

