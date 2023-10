Студенты СПбГАСУ – победители конкурса ВКР ко Дню работников дорожного хозяйства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Александра Чистякова, Игорь Ярышкин и Виталий Ананьев на церемонии награждения

В петербургском Музее мостов 11 октября состоялось награждение победителей городского конкурса выпускных квалификационных работ, посвящённого Дню работников дорожного хозяйства. Инициатором и организатором конкурса выступил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Первые три места в конкурсе заняли выпускники кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей (АДМТ) СПбГАСУ. Лучшим стал Виталий Ананьев с выпускной квалификационной работой на тему «Проектирование высокоскоростного мостового перехода через канал им. Москвы» (руководитель – доцент кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Евгений Корныльев). На втором месте – Игорь Ярышкин, тема ВКР которого – «Методы снижения колейности на автомобильных дорогах» (руководитель – доцент кафедры АДМТ Александр Симановский). Третья – Александра Чистякова, тема её ВКР – «Возведение лёгких насыпей на слабом основании» (руководитель – Александр Симановский).

Поздравляем победителей и желаем успехов в профессиональной деятельности!

