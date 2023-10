Студенты нижегородской Вышки и Приволжского медуниверситета разработают self-care-приложение

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Студенты из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Приволжского исследовательского медицинского университета получили финансовую поддержку в размере 1 000 000 рублей на разработку и тестирование инновационного мобильного приложения StressTouch. Грант выделен Фондом содействия инновациям (Фонд Бортника). Команда студентов из нижегородского кампуса НИУ ВШЭ и Приволжского исследовательского медицинского университета разрабатывает приложение для определения уровня стресса под названием StressTouch. Идея разработки появилась еще год назад. Основой для нее служит технология фотоплетизмограммы. Фотоплетизмограмма — это графическое представление кровообращения, которое получается с помощью оптических методов. Проще говоря, это способ измерить, как кровь движется через сосуды, используя свет. Обычно для этого на кожу прикладывается датчик, излучающий свет на определенной частоте. Свет проникает через кожу и сосуды, отражается обратно и считывается датчиком. Этот метод широко применяется в медицине, например, для измерения пульса или уровня кислорода в крови. StressTouch использует фонарик смартфона для анализа кровообращения и других параметров в пальце, прикладываемом к экрану. Приложение оценивает такие показатели, как изменения в наполнении кровью мелких сосудов, ритм работы сердца и вегетативный баланс. Исходя из этих данных и статистики, оно не только определяет текущий уровень стресса пользователя, но и предлагает соответствующие медицинские рекомендации. Сейчас StressTouch находится на этапе тестирования. Первоначальные испытания проводятся среди студентов, выбранных в качестве добровольцев. Однако уже весной следующего года планируется запуск приложения для широкой аудитории. Команда проекта включает в себя 15 специалистов из разных областей: разработчики, медицинские эксперты, психологи и маркетологи. Это многодисциплинарный проект, который стоит на стыке медицинских и информационных технологий. В планах команды — переход от модели продажи обычным потребителям (B2C) к более масштабной модели предоставления услуг бизнесу (B2B). Приложение, ранее известное под названием Cardia, не только стало одним из победителей международного хакатона в сфере цифровой медицины «От образования к профессии», но и получило высокую оценку от региональных чиновников. Команда разработчиков презентовала свой проект перед администрацией Нижегородской области и представителями министерств образования и науки и цифрового развития и связи. Чиновники отметили, что при успешной реализации проект имеет все шансы стать востребованным на рынке.

«Одно из ключевых преимуществ StressTouch — это наличие углубленной статистики по показателям сердечно-сосудистой системы, а также вегетативной нервной системы. Отслеживание показателей здоровья в динамике позволяет определить, улучшается ли состояние пользователя», — рассказала менеджер проекта, стажер-исследователь Лаборатории теории и практики систем поддержки принятия решений НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Ангелина Вершинина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI