Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

6 и 7 октября на базе Политеха прошли всероссийские соревнования среди студентов. В программу игр вошло двенадцать видов спорта основной программы и два вида — демонстрационной. Цифры игр впечатляют: 500 спортсменов, 15 субъектов, 30 вузов страны, а также 90 волонтеров. Студенты соревновались в таких дисциплинах, как армрестлинг, гиревой спорт, перетягивание каната, бейсбол-5, флорбол, сумо, корэш, чир-спорт, флаинг диск, компьютерный спорт, спортивное ориентирование и шашки. В демонстрационной программе был проведен турнир по шахбоксу и обучающий турнир по боулспорту среди студентов СПбПУ.

Наш спортивный клуб «Черные Медведи-Политех» внёс самый большой вклад в победу города в общекомандном абсолютном зачете — семь золотых медалей, одна серебряная и две бронзовых. В армрестлинге разыгрывались призы в девяти весовых категориях среди юношей и девушек. В общекомандном зачете победу одержали студенты из Белгорода, а СПбПУ занял третье место.

Весь пьедестал на награждении по перетягиванию каната заняли студенты из Санкт-Петербурга. Команда Политеха стала бронзовым призером.

Награды по спортивному ориентированию разыгрывались в студенческом зачете на дистанции «кросс-спринт» в рамках Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Невский спринт». Наша сборная забрала золотые медали!

Сборная Санкт-Петербурга по флорболу завоевала золотые медали и была сформирована на основе сборной СПбПУ с усилением студентов из ГУАП, РГГМУ, РАНХиГС и СПБГУПТД.

Второй день соревнований начался с гиревого спорта. Сборные команды Белгородской области и Санкт-Петербурга вели очень интересную борьбу за первое место. В итоге победу одержали петербуржцы! Бронзовые медали завоевала сборная команда Оренбургской области.

Соревнования по шашкам проводились в дисциплине «русские шашки — быстрая игра» среди юношей и девушек. Наши студенты в составе сборной Санкт-Петербурга заняли первое место.

Несмотря на непогоду, спортсмены выявляли сильнейшие команды по флаинг диску на стадионе спортивного комплекса «Политехник». Студенты из Петербурга и Москвы разыграли призы в женском и открытом дивизионах. Сборная нашего города стала победителем в обеих категориях.

Соревнования по чир-спорту проводились в шести номинациях двух отделений — «Чирлидинг» и «Перфоманс». Сборная СПбПУ стала серебряным призёром.

Завершали игры киберспортсмены. Соревнования прошли по игре «DOTA 2» в дисциплине «Боевая Арена». Два дня студенты городских университетов выявляли лучших. Победителем стал Политех.

В демонстрационных видах спорта были представлены разные форматы. На уличной площадке студенты приняли участие в обучающем турнире по боулспорту. По шахбоксу провели полноценный турнир, в котором победу одержал наш университет.

На торжественной церемонии чемпионский кубок в абсолютном общекомандном зачёте подняли над головой директор ИФКСТ СПбПУ Валерий Сущенко и директор ССК «Черные Медведи-Политех» Дмитрий Олейник. Добавим, что серебряным призером стала сборная Москвы, а третье место у команды из Белгородской области.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI