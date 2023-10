Сайт Олимпиады школьников по архитектуре СПбГАСУ получил награду за лучший UХ/UI-дизайн

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Международная премия CSS Design Awards – одна из наиболее престижных премий в области веб-разработки, которая высоко котируется в профессиональных кругах. Англоязычная версия сайта Олимпиады школьников по архитектуре (National Olympiad: Be an architect), проводимой СПбГАСУ, была представлена на конкурс компанией-разработчиком – интернет-агентством «Паравеб» (Томск). Жюри в составе международных экспертов, особо отличившихся в области веб-разработки, оценивало конкурсные работы по трём критериям: дизайн, эргономичность и инновационность.

Дизайн версии на английском языке был несколько адаптирован под целевую аудиторию зарубежных пользователей. Кроме того, при создании сайта разработчики использовали различные спецэффекты для привлечения внимания школьников (например, анимированные эмодзи и эффект «параллакса», при котором объекты движутся с разной скоростью, за счёт чего на сайте создаётся ощущение фона).

Решением жюри англоязычная версия сайта Be an architect получила награду за лучший UХ/UI-дизайн. Помимо этого, сайт олимпиады отмечен наградой Special Kudos, которая присуждается за образцовую и профессиональную работу. Более подробно с победившим проектом можно познакомиться на сайте премии.

Напомним, что сайт Олимпиады школьников в прошлом году был удостоен престижной российской digital-премии Tagline Awards, где занял первое место в номинации «Лучший сайт для детей/юношества/молодёжи».

СПбГАСУ поздравляет компанию «Паравеб» с победой и желает дальнейших успехов!

