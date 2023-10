Политех расширяет славянский горизонт

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Киргизии прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российский Федерации Б.Н. Ельцина, в которых приняла участие делегация СПбПУ во главе с ректором Андреем Рудским.

12 октября центральным событием стала панельная дискуссия «Славянский университет 2050: перспективы и приоритеты», проводимая под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Участниками дискуссии стали руководители славянских университетов, российские координаторы сотрудничества СПбПУ и СФУ, а также представительные делегации индустриальных партнеров.

Поздравляя КРСУ с юбилеем, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поблагодарил коллектив университета за самоотверженную работу и плодотворный труд.

КРСУ не состоялся бы без совместных усилий со стороны российских и кыргызских партнерских вузов, которые все эти годы способствовали тому, чтобы ваш университет динамично развивался. С этого года будет отдельно осуществляться дополнительное финансирование на программу развития. Стратегический приоритет для университета к 2030 году — подготовка кадров по инженерным специальностям. И стоит задача, в ближайшее время усилить это направление , — отметил Валерий Николаевич.

Также, по словам Валерия Фалькова, должно быть уделено особое внимание подготовке медицинских и педагогических кадров для всех уровней.

Исполняющая обязанности Министра образования и науки Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева произнесла слова поздравления и напутствия на успешное долгосрочное развитие: КРСУ — один из первых вузов, созданный по указу Президента. Правительство и глава государства поддерживает инициативу укрепления межкультурного сотрудничества с Российской Федерацией, мы будем вести работу в этом направлении уверенно, успешно, с результатом. Этот юбилей будет знаковым для принятия новых решений, новых задач и новых амбиций .

После приветственных слов и поздравлений, выступил ректор СПбПУ Андрей Рудской: Я надеюсь, сегодняшний день войдет в историю не только славным 30-летним юбилеем университета. Мы находимся в одной из тех узловых точек, когда принимаются судьбоносные решения. Наша задача сегодня — не просто обсудить долгосрочные перспективы развития КРСУ, но четко определить роль и значение Славянских университетов, того братства университетов России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана, которое сложилось в последние годы. Я твердо убежден, что мы должны смотреть на такое объединение не в парадигме двусторонних партнерских связей, а в парадигме единого пространства, единого организма, в котором идет постоянный обмен лучшими идеями, новациями и методиками, в котором могут быть реализованы межнациональные многосторонние проекты .

Политехнический университет накопил значительный потенциал за годы сотрудничества со славянскими университетами. Стратегическое партнерство с Белорусско-Российским и Российско-Армянским университетами дало Политеху значимый импульс в развитии и старт интереснейшим проектам. Совместными усилиями БРУ, РАУ и СПбПУ определили новые подходы к решению актуальных научных задач и внедрению передовых образовательных методик, к объединению молодежных сообществ и гуманитарному сотрудничеству.

Весной 2023 года в Политехе состоялся первый Саммит Славянских университетов , одним из главных лейтмотивов которого стала идея о том, что сейчас славянские университеты выходят на новый этап развития — принимая на себя интеграционную, системообразующую функцию, выполняя роль форпостов российского образования в дружественных странах.

Отвечая на пожелание, высказанное министром Валерием Фальковым, Андрей Рудской отметил, что Политехнический университет полностью открыт к сотрудничеству и готов предложить свои компетенции и знания в сфере передового инженерного образования не только КРСУ, но и другим славянским вузам. Фактически, Политех, как флагманский российский вуз, готов взять на себя функции наставничества над этим направлением развития Кыргызско-российского славянского университета. Были озвучены конкретные предложения для партнерства Политеха с естественно-техническим факультетом КРСУ.

После панельной дискуссии состоялась церемония подписания договора о научном и образовательном сотрудничестве. Ректор СПбПУ Андрей Рудской и и.о. ректора КРСУ Денис Фомин-Нилов, подписывая совместный документ, договорились что будут развивать научное и образовательное сотрудничество в таких областях, как техническая физика, электроника, механика, возобновляемая энергетика, транспортные системы, строительство, цифровой инжиниринг.

Только совместными усилиями, при поддержке наших Министерств, в постоянном контакте обмениваясь новациями и передовыми методиками, мы сможем достичь наших амбициозных целей и сделать Славянские университеты настоящими межнациональными трансграничными вузами — опорными вузами российского образования за рубежом. Уверен, такой образец сотрудничества и партнерства, вдохновит и новые страны присоединиться к нашему сообществу и расширить славянское братство , — подвел итоги визита Андрей Рудской.

13 октября в городе Ош наша делегация, включая проректора по международным связям СПбПУ Дмитрия Арсеньева и заместителя начальника Управления международного образования Никиту Головина, приняла участие в третьем Форуме ректоров России и Кыргызстана.

