НГУ и представители посольства Доминиканской Республики обсудили возможные направления сотрудничества

Сегодня, 13 октября, состоялся первый визит представителей Посольства Доминиканской Республики в Российской Федерации в Новосибирский государственный университет. От вуза на встрече присутствовал Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ, латиноамериканское государство представляли Нельсон Рамон Ортега Рамирес (Nelson Ramon Ortega Ramirez), советник по торговым и экономическим вопросам, и Луис Фернанадо Родригес Сантос (Luis Fernando Rodriguez Santos), советник по культурным вопросам.

Во время визита стороны обсудили основные направления сотрудничества — обучение доминиканских студентов в НГУ и установление сотрудничества с ведущими вузами Доминиканской Республики.

Справка:

19 из 39 университетов Доминиканской Республики входят в различные международные рейтинги. Известные университеты Доминикана Santo Domingo Institute of Technology, Pontifical Catholic University Madre y Maestra, Autonomous University of Santo Domingo, University of Caribe, Cibao Technological University.

— В последние годы в университете неуклонно растет численность иностранных обучающихся. Мы вплотную приблизились к отметке 2000 человек из 56 стран мира. Около 260 иностранных граждан обучаются за счет бюджета Российской Федерации. НГУ открыт и готов для межвузовского взаимодействия. Университет заинтересован принимать талантливых доминиканских студентов и установить долгосрочное сотрудничество с ведущими университетами Доминиканской Республики, — прокомментировал Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ.

— Это мой первый визит в Новосибирский государственный университет. Ранее в Министерстве высшего образования и науки РФ мне не раз говорили, что это один из ведущих вузов страны, поэтому я рад нашей встрече, и уверен, что она не последняя. Мы благодарны за открытость и готовность к сотрудничеству. Будем дальше работать по направлению обучения студентов и организации визитов преподавателей. Мы также готовы оказать содействие в поиске перспективных партнерств с университетами нашей страны, — отметил Нельсон Рамон Ортега Рамирес.

Для гостей из Доминиканской Республики организовали экскурсию по университету, они посетили научно-образовательный центр «Эволюция Земли». Также представители посольства встретились с испаноговорящими студентами НГУ.

