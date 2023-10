МКБ стал лидером рынка международного факторинга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) занял 1 место по портфелю международного факторинга, свидетельствуют данные Ассоциации факторинговых компаний. На 1 октября 2023 года портфель международного факторинга банка составил 12,6 млрд рублей.

Этих результатов удалось достичь всего за неполные пять лет – свой первый договор экспортного факторинга МКБ заключил в конце 2018 года. С тех пор продукт получил колоссальное развитие и из новичка на рынке МКБ стал сначала одним из основных игроков и вскоре – лидером направления. 2022 год МКБ закончил на третьем месте по общему портфелю международного факторинга и на первом месте по импортному факторингу.

Международный факторинг в МКБ всегда развивался под потребности клиентов.

Ключевым преимуществом МКБ стало то, что в условиях новых экономических реалий банк активно развивал каналы проведения платежей и получения экспортной выручки и сейчас может предложить клиентам работающие механизмы как для финансирования их бизнеса, так и для проведения расчетов по контрактам.

Сейчас банк занимает около 38% рынка международного факторинга. В 2024 году МКБ рассчитывает занять уже более 50% рынка.

Стратегия МКБ предполагает дальнейший рост бизнеса с ключевыми торговыми партнерами России, в частности, в 2023 открылся новый филиал МКБ в Благовещенске, что станет дополнительным стимулом для развития торгового финансирования торговых потоков с Китаем.

