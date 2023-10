Магистрант ГУУ стала победителем Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

12 октября 2023 года на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет» состоялось торжественное закрытие и награждение лауреатов VI Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью, одной из победительниц которого стала учащаяся Государственного университета управления.

В этом году участие в Конкурсе включало в себя три этапа. Подготовительный, на котором участникам предоставлялась возможность пройти обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Индивидуальный путь в профессиональное завтра» в формате онлайн курса. Заочный, на котором осуществлялся приём заявок и конкурсных работ, а также их экспертиза для выхода в финал. И третий этап – очный, 130 лауреатов были приглашены в Ставрополь для защиты своих проектов. О старте этого этапа мы рассказывали совсем недавно.

Студентами Государственного университета управления на очном этапе было представлено четыре конкурсные работы по двум номинациям: «Социальный проект» и «Профессиональный стартап».

По итогам Конкурса экспертными комиссиями, куда вошли в том числе и сотрудники ГУУ, были выбраны лучшие проекты, а победителей и призеров наградили дипломами и ценными призами.

Почётное 2 место заняла магистрант 2 курса Института маркетинга направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» Арина Сокол Арина с проектом «Автоматизированное планирование путешествий».

Поздравляем с победой и желаем не останавливаться на достигнутом!

