К 80-летию Российской академии образования

13 октября в Колонном зале Дома союзов состоялось торжественное заседание Российской академии образования, посвященное ее 80-летию. К участникам собрания обратился ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий.

«Позвольте поздравить всех с 80-летием основания Академии педагогических наук, наследницей которой стала Российская академия образования.

Фундаментальные научные исследования в области педагогики являются основой успехов российской системы образования – лучшей в мире.

“Имеет каждая наука равное участие в блаженстве нашем”, – писал М.В. Ломоносов. Но роль педагогики трудно переоценить. Путь в науку открывает учитель.

Российская система образования бережно хранит отечественные педагогические традиции, чутко реагирует на современные вызовы, твёрдо отстаивая лидирующие позиции в мировом научно-образовательном пространстве.

Уверен, что Российская академия образования в тесном сотрудничестве с Российской академией наук и университетским научно-педагогическим сообществом сохранит на недосягаемой высоте авторитет российской научной педагогики, у истоков которой стоит выпускник Московского университета Константин Дмитриевич Ушинский, чей 200-летний юбилей отмечается в этом году.

Желаю всем творческого вдохновения и плодотворного труда на благо науки, образования и процветания нашей великой Родины!»

