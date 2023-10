Команда СПбГАСУ победила в конкурсе на лучшую архитектурную концепцию Дороги жизни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Комитет градостроительной политики Ленинградской области проводит конкурс на создание архитектурной концепции для модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни». Проект команды СПбГАСУ признан победителем первого этапа.

Руководитель проекта-победителя, старший преподаватель кафедры архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ Дарья Боброва напоминает, что концепция модернизации исторического комплекса сосредоточена на восстановлении мемориальной функции памятников Дороги жизни.

«В настоящее время основной проблемой Дороги жизни как мемориального комплекса является разрозненность объектов, отсутствие восприятия их как частей общей, единой структуры, вследствие чего памятники находятся в запустении и поглощаются природной средой. Предлагаемые преобразования способствуют формированию на Дороге жизни единого пути, пространственного коридора, который соответствует современному этапу развития архитектурных тенденций и объединяет существующие памятники в единый мемориальный комплекс, отвечающий масштабам подвига, вершившегося на Дороге жизни в военные годы», – пояснила Дарья Боброва.

По её словам, в основе концепции лежит символический подход: единство, подвиг, память, надежда – слова, отражающие сам образ и суть Дороги жизни, которые возникли с момента её основания, развивались со временем и преобразовались в её современное состояние. На их базе строится вся концепция мемориального комплекса. Сначала трансформируется в логотип, задающий тон всей сопровождающей айдентики, потом отражается в объёмно-пространственных решениях как отдельных объектов и их элементов, так и всего комплекса в целом. Таким образом, каждое предлагаемое преобразование формирует связь с существующими памятниками на глубинном, смысловом уровне, являясь деликатным дополнением тонкой сложившейся структуры комплекса, создавая предпосылки для его восстановления и жизни.

«Комплексное благоустройство, создающее условия для актуализации памятников Дороги жизни, предполагает вариативность остановочных пунктов общественного транспорта: разработано два типа остановок. В основу формообразования легла идея логотипа и общей айдентики. Согласно концепции, каждый мемориальный объект, а также остановки общественного транспорта и малые архитектурные формы имеют индивидуальное освещение, предусматривающее вариативность характера подсветки. Так, в памятные для Дороги жизни даты строгое лаконичное освещение на каждом мемориальном объекте, автобусных остановках и шумозащитных ограждениях заменяется на красное. В общей стилистике предлагается создать малые архитектурные формы: скамейки, навигационные стенды, урны, шумовые экраны», – добавила Дарья Боброва.

Как сообщила старший преподаватель, проект также предусматривает создание информационного туристического центра – одного из первых объектов, встречающих человека на пути по Дороге жизни. Его функциональное наполнение продиктовано необходимостью рассказать об истории мемориального комплекса. Образ объекта, объём в виде разломившегося надвое блока символизирует прорыв блокады, торжество подвига человеческого духа, настраивая посетителей мемориального комплекса на восприятие исторических памятников, расположенных далее на протяжении Дороги и задавая тон общей композиции всего пути. Кроме того, предусмотрен мемориальный комплекс погибшим на Ладожском озере. Объект представляет собой курган.

«Курган – архетипичный для европейской и русской культуры тип воинского захоронения, который несёт в себе множество сакральных смыслов – уход под землю в мир мёртвых, круг, в плане символизирующий солнце. Поскольку объект находится в границах водоохраной зоны Ладожского озера, уместным было применение формы круга как самой чистой природной формы. Курган прорезан двумя длинными бетонными стенами, образующими узкий проход в зал и далее насквозь и символизирующими саму Дорогу жизни, ограниченную с двух сторон немецкими и финскими войсками», – рассказала Дарья Боброва. Она добавила, что пространство между плитами перекрыто прочным прозрачным материалом, чтобы люди могли увидеть композицию сверху. А те, кто находится внутри зального пространства, будут воспринимать их, как идущих по льду озера. Внутри пространства мемориала возможно предусмотреть экспозицию или панораму, посвящённую Дороге жизни.

«Данный проект очень важен для нас: он даёт возможность прикоснуться к великой памяти нашего народа. Очень важно продолжить работу и более детально разработать каждый элемент и детали концепции. Это позволит популяризировать и, возможно, даже реализовать проектные решения», – заключила Дарья Боброва.

Всего в конкурсе приняли участие 10 вузов России. Больше всего творческих заявок поступило от СПбГАСУ – университет сформировал восемь команд. Три лучших творческих коллектива по итогам конкурса получили возможность доработать свои заявки и претендовать на итоговую победу. Итоги второго этапа планируется подвести 22 ноября.

