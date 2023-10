Денис Мантуров и Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

В рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при Правительственной комиссии по импортозамещению, объединяющий руководителей всех ключевых компаний отрасли и заинтересованных органов государственной власти, а также глав субъектов Российской Федерации.

