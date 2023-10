Дайджест #ГУУговорит: Возвращение бартера и приватизации, или Почём беляши на пенсии?

Source: MIL-OSI Russian Language News

Главной темой этой недели, несомненно, стал конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. По всей видимости там всё закончится не так быстро, как недавно в Нагорном Карабахе, поэтому эксперты достаточно активно взялись обсуждать происходящее. Но в дайджесте #ГУУговорит, конечно же, есть и мирные темы.

— Ректор ГУУ Владимир Строев принял участие в презентации рейтинга российских регионов, оказавших наибольшую поддержу социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) и социальным предпринимателям в 2022 году. «Очень большой интерес у молодёжи к социальному предпринимательству. Сам рейтинг очень полезен. И вся эта деятельность сегодня на подъёме. Мне кажется, это прекрасно», – поделился мнением Владимир Витальевич.

— Советник при ректорате ГУУ, член Союза писателей России Сергей Чуев высказал развёрнутое мнение о тестируемой в РГСУ системе социального рейтинга населения «Мы». «Пока университет не предоставил никаких серьезных материалов – как это будет считаться, как это будет работать, мы можем обсуждать лишь идею. Идея вызывает как интерес, так и вызывает закономерное опасение, поскольку мы все не хотим попасть в реальную антиутопию, тем более, проект называется так же, как антиутопия известного писателя Евгения Замятина – “Мы”».

— Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко опубликовал колонку о причинах палестино-израильского конфликта. Эксперт озвучивает две основные версии недавнего перехода конфликта в горячую стадию. Первая – подстрекательство Ирана, который до сих пор не признаёт суверенитет еврейского государства и таким образом попытался сорвать переговоры Израиля с Саудовской Аравией. Вторая версия заключается в искусственной провокации нападения ХАМАС израильским правительством, которое таким образом радикально решает внутриполитические проблемы и палестинский вопрос.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой рассказал о динамике курса шекеля к доллару за последние годы и в связи с разразившимся военным кризисом на Ближнем Востоке. В понедельник Банк Израиля объявил о программе поддержки национальной валюты в общем объеме 45 млрд долларов. «Заявленный в сообщении банка общий объем интервенций демонстрирует рынку, что у регулятора достаточно резервов и что ситуация под контролем. Дальнейшая динамика курса будет во многом зависеть от того, насколько быстро правительство сможет пройти острую фазы военно-политического кризиса», – считает эксперт.

— Доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов прокомментировал обвал гособлигаций США до 16-летнего минимума. Эксперт отмечает, что случившееся закономерно – изменение ставок в экономике всегда приводит к переоценке на долговом рынке. «Всё происходящее в США, как беспрецедентно глобальном игроке, будет иметь определенное (пусть и не всегда прямое) отражение на всех мировых рынках. А значит нас ожидает период повышенной волатильности, скачков цен и повышенных рисков», – резюмировал экономист.

— Также Николай Кузнецов назвал три условия укрепления рубля. Это профицит валютного баланса, сокращение объемов вывода валюты за рубеж и позитивные сдвиги в геополитике. «В ситуации, когда «мир бурлит», капитал традиционно уходит в доллар и долларовые инструменты, что приводит к укреплению доллара по отношению к другим валютам», – указал эксперт.

Сразу вспоминается рекомендация древнеримского юриста Кассиана Лонгина Равилла искать того, кому выгодно. Или говоря проще, по-нашему, кому война, а кому мать родна.

— В дополнение к этому Николай Кузнецов предположил, что обязательную продажу валютной выручки практиковали и до подписания Владимиром Путиным соответствующего указа. «В пользу этого говорил всплеск объемов продажи валюты при переваливании ценой доллара волшебной отметки в 100 рублей. Но вот теперь все официально», – заявил экономист.

— Ещё Николай Кузнецов оценил предложение Минфина провести в России новую приватизацию. «В теории идея приватизации должна сработать, особенно если проводить ее честно, в виде открытого и максимально публичного аукциона с максимально возможным числом участников», – считает эксперт. Но в то же время задаётся вопросом, что из этого может получиться на практике.

— Кроме того, Николай Кузнецов рассказал о рисках инфляции и девальвации. «С рублевой массой у государства все в порядке, ее было, есть и будет столько сколько нужно. Так что потери вкладов опасаться не стоит. Скорее стоит опасаться, что сберегаемого нами на пенсию условного миллиона в итоге может едва хватить на беляш в привокзальном кафе», – заключил Кузнецов экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков прокомментировал заявление Владимира Путина о проблемах с бюджетом США. Экономист сообщил, что введение санкций по отношению к России, Китаю, Сирии и Ирану привело к остановке притока денег в западные экономики: «Нет источников денег и не откуда их брать. Экономика Соединенных Штатов представляет собой финансовую пирамиду, которая существовала только за счет притока денег. Сейчас же этого притока нет, поэтому проблема становится гораздо острее».

— Ещё Максим Чирков прокомментировал данные Еврокомиссии и Минфина США относительно помощи, оказываемой Украине. По оценке экономиста, в условиях сокращающихся ресурсов, американцы многие виды европейских производств перетягивают на себя: «Это видно и по перетоку промышленности, и по перетоку экономической активности из Европы в Соединенные Штаты. А поскольку помощь Украине происходит преимущественно за счет Евросоюза, американцам, соответственно, можно тратиться меньше. Таким образом, американцы перекладывают свои расходы на европейских налогоплательщиков, на граждан ЕС».

— Продолжая тему Максим Чирков комментирует заявление Джона Кирби об исчерпании ресурсов для помощи Украине. «Слова об исчерпании ресурсов двойного толкования не допускают. Все говорит о том, что поддержка Украины будет снижаться. Использование каких-то фондов — понятно, но это очень ограниченно. Подобные формулировки Кирби говорят, что Соединенные Штаты выделяет «незалежной» свои последние резервы», – уверяет эксперт.

— Также Максим Чирков прогнозирует укрепление курса рубля. «Сейчас рубль снижается, поскольку в этом году в России сильно растёт импорт и пока не восстановился экспорт. Есть заметная тенденция по восстановлению экспорта и увеличению поступления валютной выручки в Россию. Поэтому в самое ближайшее время курс российского рубля стабилизируется и перейдёт к укреплению, особенно учитывая рост цен на энергоносители в результате обострения арабо-израильского конфликта», — считает экономист.

— На ту же тему укрепления рубля Максим Чирков говорил в эфире радио «Комсомольская правда»: «Госдолг США равен 33,5 триллиона долларов. И страшна не сама цифра, а расходы на обслуживание государственного долга. На конец 2022 года они составляли 60-70 миллиардов долларов в месяц. Это приведет либо к обесцениванию доллара, либо к дефолту в США. И в том, и в другом случае, мы увидим рубль гораздо крепче к американскому доллару, чем сейчас».

— Кроме того, Максим Чирков оценил влияние арабо-израильского конфликта на экономику. «На российской экономике этот конфликт сильно не скажется. В то же время для Израиля такой конфликт может оказаться невероятно проблемным в экономическом плане. Прогноз по экономике Израиля — негативный. Мы видим, что стоимость израильских компаний рухнула на 7,5% в начале конфликта», – говорит эксперт.

— Ещё Максим Чирков высказался о пользе создания на маркетплейсах «российских полок» товаров: «Инициатива даст большое преимущество российским производителям. Товары, которые выдаются по запросу пользователя в первую очередь, чаще всего покупаются».

— Далее Максим Чирков рассказал о том, как скажется продажа валютной выручки на курсе рубля. Экономист считает, что пока каких-то существенных колебаний курса рубля, вероятнее всего, ожидать не стоит. А вот в долгосрочной перспективе российский рубль будет укрепляться относительно доллара — и не только благодаря обязательной продаже валюты, которую, по его мнению, скорее всего отменят, как только ситуация стабилизируется, но и под действием фундаментальных факторов.

— Также Максим Чирков оценил, сможет ли российское зерно заместить на мировых рынках украинское. «Мы — одни из крупнейших поставщиков, у нас неплохие урожаи. Но у России свои сложности с вывозом. Одной из частей зерновой сделки, которая была интересна России, являлось снятие ограничений на финансовые операции за поставки зерна, страхование транспорта, возможность использовать морской транспорт. Может. Мы бы и смогли, но страны Запада этому максимально противодействуют», — подчеркнул Максим Чирков.

— И напоследок Максим Чирков оценил предложение Ирана использовать его территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна. «Думаю, зерном дело не ограничится, просто зерно — яркая история. На мой взгляд, речь идет о более широком круге продукции. По большому счету, Иран хочет стать для России воротами на юг и юго-восток. И он может это реально сделать», – заявил эксперт.

— Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор ГУУ Владимир Волох рассказал, какую позицию займет Россия в конфликте между Израилем и Палестиной. «На мой взгляд, российское правительство не будет принимать ничью сторону в этом конфликте, но готово оказать гуманитарную и дипломатическую помощь при необходимости. Россия займет взвешенную позицию по нескольким причинам. С одной стороны, в Израиле проживает большое количество выходцев из Союза и граждан РФ, с другой, Россия сейчас налаживает отношения со многими арабскими государствами», – делится предположением профессор Волох.

— Также Владимир Волох указал на процент противоправных действий со стороны мигрантов. Анализ преступности на протяжении более 15 лет показывает, что иностранцами совершаются до двух процентов от общего количества преступлений и до четырёх процентов от раскрытых преступлений. Безусловно, возможны колебания в течение года, как в первом полугодии 2023-го. Но я полагаю, что к концу года показатели будут примерно такие же, как и были в прошлом, позапрошлом и далее годах», – считает Владимир Волох.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов оценил предложение Дениса Мантурова о бартерных схемах в международных расчётах. Эксперт предполагает, что схемы бартера в наибольшей степени подходят для обмена сырьевыми товарами, например, поставки продовольственного сырья из стран Латинской Америки в обмен на экспорт нефти из России. «По готовой продукции бартер невозможен, поскольку намного сложнее установить эквивалентность обмена», – отметил Евгений Смирнов.

— Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала о стимуляции рынка недвижимости переуступкой ипотеки. Переуступка – это продажа недвижимости на вторичном рынке вместе с ипотекой, оформленной под более низкую, по сравнению с текущими, процентную ставку. «В условиях роста ставок по ипотеке до 15-16%, вызванного увеличением Банком России ключевой ставки до 13%, такой механизм будет стимулировать рынок ипотечного жилья», – считает эксперт.

— Также Светлана Сазанова вместе с другими экспертами обсудила как конфликт на Ближнем Востоке влияет на цены. В частности, она говорит, что если в конфликт будет вовлечен Тегеран, симпатизирующий ХАМАС, то он может перекрыть Ормузский пролив и тогда издержки на транспортировку топлива возрастут, что отразится и на его стоимости.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов очередной раз критикует действия Центробанка относительно курса рубля. «Многократное увеличение импорта российских углеводородов Китаем и Индией с лихвой компенсировало проседание нашего экспорта в Европу. А, следовательно, объяснение нашим Центробанком падения рубля ухудшением внешнеторгового баланса не выдерживает никакой критики», – отмечает академик.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова оценила состояние российского рынка труда после мобилизации. «Ситуация на рынке труда России складывается явно в пользу кандидатов. Неуклонно растет число вакансий. Согласно исследованию компании «Актион Кадры», в четвертом квартале 2022-го на каждого безработного россиянина приходилось сразу 2,5 вакансии. Это максимум с 2005 года», – сообщила Екатерина Каштанова.

С вами был дайджест #ГУУговорит. Учитесь хорошо, чтобы потом у вас была не просто работа на выбор, а чтобы HR-менеджеры за вас дрались. Всем хороших выходных.

