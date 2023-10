Владимир Строев презентовал ЕСУ на III Форуме ректоров университетов Кыргызстана и России в Оше

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

13 октября 2023 года в Республике Кыргызстан на базе Ошского государственного университета состоялся III Форум ректоров университетов Кыргызстана и России, в котором принял участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

В работе Форума также участвовали руководители профильных министерств и свыше 80 ректоров университетов двух стран. Состоялось пленарное заседание и три панельные сессии, на которых обсуждались ключевые направления кыргызско-российского сотрудничества в образовательной и научной сферах, вопросы совместной подготовки кадров и интеграции систем образования Кыргызстана и России в рамках развития евразийской интеграции и создания единого образовательного процесса ЕАЭС.

На панельной сессии «Подготовка кадров для развития экономики ЕАЭС» Владимир Строев презентовал Евразийский сетевой университет (ЕСУ). Рассказал об истории его создания, принципах и целях его работы. Интересно, что именно в Киргизии, в Бишкеке, в мае прошлого года была одобрена инициатива создания ЕСУ. В настоящий момент в состав консорциума входят 23 ведущих университета из пяти государств-участников Евразийского экономического союза: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и ещё два университета не из страны-члена ЕАЭС, Узбекистана. В октябре на заседании Координационного Совета ЕСУ будут рассмотрены заявки на присоединение к Консорциуму ЕСУ ещё из восьми вузов.

«Учитывая возросший интерес многих стран из различных регионов мира к деятельности Евразийской экономической комиссии за последний год, можно также говорить о планах присоединения вузов из вышеуказанных регионов мира к Консорциуму, что существенно расширит географию деятельности ЕСУ на глобальном уровне», – заметил Владимир Строев.

Далее ректор ГУУ подробно рассказал о структуре и образовательных программах Евразийского сетевого университета, его участии в различных форумах, а также о планах дальнейшего развития.

В пленарном заседании Форума принял участие Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

«Проведение третьего форума — это прямой ответ на те задачи, которые ставят главы государств, — это отклик научно-образовательного сообщества для более глубокого понимания интересов друг друга и обмена опытом, знаниями и технологиями», — сказал Министр.

Валерий Николаевич сообщил, что на Форуме подписано более 50 соглашений о сотрудничестве между российскими и киргизскими образовательными организациями. За годы сотрудничества между университетами из разных регионов России и Кыргызстана накопилось уже около 1000 различных соглашений.

Кроме того, глава ведомства посетил ошский филиал РГСУ и мероприятия, посвящённые 30-летию Кыргызско-Российского Славянского университета.

