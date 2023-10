Без стресса и с вниманием к себе: в Вышке прошел Mental Health Day

Source: MIL-OSI Russian Language News

Mental Health Day — День психического здоровья — отмечается 10 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. С 2019 года Высшая школа экономики в этот день организует лекции, мастер-классы, дискуссии и презентации с элементами терапии. Такие практики помогают обратить внимание на важность ментального здоровья, жизненный комфорт и бережное отношение к эмоциям. Как быть более бережным к себе и окружающим, что может поддержать нас в непростые времена, почему стоит чаще смеяться и общаться с животными — все это обсуждали и тренировали на практике вместе с экспертами студенты и преподаватели НИУ ВШЭ в рамках Mental Health Day 2023. «Хрупкое поколение» и доступность психологической помощи Серию выступлений экспертов Вышки на Mental Health Day 2023 открыла лекция директора Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирины Макаровой «К вопросу о психологической нормальности». Тема ментального здоровья становится с каждым годом все более актуальной, особенно в среде молодежи. Ирина Макарова выделяет две причины: во-первых, в результате бережного отношения родителей, переживших потрясения конца XX века, сформировалось «хрупкое поколение». Это не отрицательное явление, а скорее закономерный результат. Выросли люди, которые могут быть более внимательны к ситуациям с эмоциональной точки зрения. Вторая причина, по мнению эксперта, — проблема занятых мам: женщины могут быть заняты построением карьеры, своей самодостаточностью в целом, и в результате ребенок вырастает без достаточного внимания матери.

Актуальность темы ментального здоровья усилила недавняя пандемия, а также последние политические события, продолжила Ирина Макарова. Усугубляет ситуацию и то, что в нашей стране обсуждение психических заболеваний было, а в некоторых случаях и остается стигматизированным. Для большинства людей обратиться к врачу с жалобой на психическое состояние все еще странно и стыдно. Есть сложности в получении статистических данных и в проведении исследований в области психических заболеваний в России. «Мы даже не очень понимаем, что у нас происходит», — признает Ирина Макарова. Другая проблема — доступность врачебной и психиатрической помощи. Например, в Москве амбулаторную помощь бесплатно могут получать только те, кто имеет постоянную прописку, для других обследование может быть лишь платным, а значит, менее доступно. Однако постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. Так, например, с марта 2022 года Министерство науки и высшего образования обязало вузы открыть психологические службы и горячие линии. «Такого внимания к психологической поддержке за 20 лет работы в Центре психологического консультирования я никогда не видела», — отмечает эксперт. Обсуждая с аудиторией тему нормы и то, что можно ею считать, Ирина Макарова отметила, что подходов к восприятию этого термина в психиатрии несколько, включая подход антипсихиатрии, предполагающий отказ от понятия нормы. Он появился как часть гуманистического подхода с поиском критериев нормы, поскольку раньше часто практиковалась лоботомия — операция, которая кардинально меняла поведение, но очень упрощала эмоциональный фон человека. В статистическом методе норма понимается как нечто устоявшееся, типичное, хорошо приспособленное и адаптированное, а в клиническом подходе норма — это отсутствие выраженных патологических признаков.

Какого же человека считать психически здоровым? Здесь Ирина Макарова скорее согласна с Зигмундом Фрейдом: здоровый человек умеет любить и строить крепкие отношения с разными людьми, работать и получать удовольствие от работы, играть, творчески подходить к жизни. «Важнее не способности человека, а то, как он справляется с эмоциями» Одним из самых популярных выступлений Mental Health Day 2023 стал мастер-класс преподавателя НИУ ВШЭ и тренера Unified Mindfulness Валентины Лазебной «Как сдать сессию и не умереть: значение практик осознанности для снижения стресса и эмоциональной регуляции». «Становится важнее не то, какие у человека изначально способности, а то, как он справляется со своими эмоциями, — этот компонент мы никогда раньше не учитывали», — подчеркнула эксперт. Как в это непростое время оставаться в ресурсе и не разрушать свое ментальное и физическое здоровье? Спикер советует непростую, но действенную технику — медитации. Именно в процессе медитации развиваются ключевые навыки, помогающие оставаться осознанным, продуктивным и не сдаваться на полпути, а это: концентрация — способность выбирать, на чем сфокусироваться, и удерживать внимание на этом объекте; сенсорная ясность — умение видеть мир вокруг более четко и сознательно, замечать детали; равностность, или уравновешенность, — этот навык позволяет отпускать эмоции, не цепляться за негатив. В финале участникам мастер-класса было предложено попробовать небольшую, но эффективную медитацию “Feel rest”. Техника заключается в концентрации внимания на физических ощущениях, дыхании и расслаблении определенных частей тела. С помощью практики можно снизить тревожность и успокоиться, даже находясь в общественном месте. «Это не единственный вариант справляться с проблемами во время обучения, иногда он может быть вспомогательным, но практики на постоянной основе гарантируют очень серьезный результат», — заключила Валентина Лазебная. «Собака — катализатор улыбок» В рамках Mental Health Day на Покровском бульваре одновременно проходило несколько разноплановых мероприятий. Научные сотрудники департамента психологии НИУ ВШЭ Екатерина Каширская и Татьяна Юдина проводили мастер-класс, посвященный развитию креативности, и предлагали работающие техники формирования творческих способностей. Преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ, член Международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа Мария Мельникова давала рекомендации, как наполнить жизнь смыслом, вдохновением и надеждой. Отдельно также были организованы мастер-классы по развитию эмпатии, осознанному лидерству, преодолению ловушек непонимания и т.д. В этот день внутри здания Вышки можно было встретить не только людей, но и собак. Желающих принять участие в сеансе канистерапии (работе с собаками-терапевтами) нашлось немало.

«Сегодня собралось много людей со своими мыслями и проблемами, которые они принесли с собой. И когда они увидели собак, стали их трогать, загадывать желания, повязывая ленточки у ошейников, то все стали улыбаться, и тяжелые мысли начали постепенно уходить», — отмечает организатор, сопровождающая животных. По словам специалиста, то же самое происходит, когда люди приходят в кабинет к психотерапевту. Из каждой тяжелой ситуации можно найти выход, но иногда на это просто нет сил. Собака как раз дает силы, которые человек несет в себе и дарит другим людям. «Собака — как катализатор улыбок, благодаря которому люди начинают все больше дарить поддержку и позитив друг другу. Собака-терапевт отличается от обычной собаки: она знает, что нужно сделать и как это сделать, ее этому специально обучают, и в первую очередь она помогает душе», — добавляет эксперт. Юмор как опора и поддержка Помочь душе могут не только обращение к врачу, медитации, общение с животными, но и такие часто недооцениваемые нами практики, как, к примеру, юмор. Юмор — это то, что нам реально доступно и потому эффективно. Именно юмор позволяет снизить уровень эмоционального напряжения, отмечает старший преподаватель департамента психологии Елена Львова. Во время своей лекции «Юмор как опора и поддержка в сложных обстоятельствах» она рассказала о фундаментальных психологических исследованиях юмора, которые проводили ученые от Зигмунда Фрейда до Михаила Бахтина. В различных теориях юмор определяют и как познавательную способность (способность создавать, передавать, понимать шутки, когда это актуально), и как эстетический ответ (оценивание шуток с точки зрения «смешно / не смешно»), как один из видов обыденного поведения (разрядка обстановки, установка контакта), как черту характера (устойчивая склонность переводить разговор в шутку, рассматривать иную оптику событий, находить во многом комичное), форму выражения отношения к чему-либо и стратегию совладания или механизм защиты. У юмора есть множество полезных функций, таких как: улучшение отношений между людьми; обеспечение эффективной коммуникации; снижение уровня эмоционального напряжения, в том числе через смех над угрожающим; поиск ценного и значимого через концентрацию на положительных сторонах жизни; адаптация к изменяющимся требованиям окружающей среды через изменение взгляда и отношения к происходящему; обеспечение творческого подхода к решению задач. Эмпирические исследования также показывают, что люди, у которых высокие баллы по шкале юмора, менее склонны к депрессии, подчеркивает Елена Львова. Текст: Мария Мишина, Татьяна Тишанова, Федор Артюшенко, стажеры-исследователи Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ

