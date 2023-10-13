Без стресса и с вниманием к себе: в Вышке прошел Mental Health Day

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Тема ментального здоровья становится с каждым годом все более актуальной, особенно в среде молодежи. Ирина Макарова выделяет две причины: во-первых, в результате бережного отношения родителей, переживших потрясения конца XX века, сформировалось «хрупкое поколение». Это не отрицательное явление, а скорее закономерный результат. Выросли люди, которые могут быть более внимательны к ситуациям с эмоциональной точки зрения. Вторая причина, по мнению эксперта, — проблема занятых мам: женщины могут быть заняты построением карьеры, своей самодостаточностью в целом, и в результате ребенок вырастает без достаточного внимания матери.

Mental Health Day — День психического здоровья — отмечается 10 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. С 2019 года Высшая школа экономики в этот день организует лекции, мастер-классы, дискуссии и презентации с элементами терапии. Такие практики помогают обратить внимание на важность ментального здоровья, жизненный комфорт и бережное отношение к эмоциям. Как быть более бережным к себе и окружающим, что может поддержать нас в непростые времена, почему стоит чаще смеяться и общаться с животными — все это обсуждали и тренировали на практике вместе с экспертами студенты и преподаватели НИУ ВШЭ в рамках Mental Health Day 2023.

Актуальность темы ментального здоровья усилила недавняя пандемия, а также последние политические события, продолжила Ирина Макарова. Усугубляет ситуацию и то, что в нашей стране обсуждение психических заболеваний было, а в некоторых случаях и остается стигматизированным. Для большинства людей обратиться к врачу с жалобой на психическое состояние все еще странно и стыдно. Есть сложности в получении статистических данных и в проведении исследований в области психических заболеваний в России. «Мы даже не очень понимаем, что у нас происходит», — признает Ирина Макарова.

Другая проблема — доступность врачебной и психиатрической помощи. Например, в Москве амбулаторную помощь бесплатно могут получать только те, кто имеет постоянную прописку, для других обследование может быть лишь платным, а значит, менее доступно.

Однако постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. Так, например, с марта 2022 года Министерство науки и высшего образования обязало вузы открыть психологические службы и горячие линии. «Такого внимания к психологической поддержке за 20 лет работы в Центре психологического консультирования я никогда не видела», — отмечает эксперт.

Обсуждая с аудиторией тему нормы и то, что можно ею считать, Ирина Макарова отметила, что подходов к восприятию этого термина в психиатрии несколько, включая подход антипсихиатрии, предполагающий отказ от понятия нормы. Он появился как часть гуманистического подхода с поиском критериев нормы, поскольку раньше часто практиковалась лоботомия — операция, которая кардинально меняла поведение, но очень упрощала эмоциональный фон человека. В статистическом методе норма понимается как нечто устоявшееся, типичное, хорошо приспособленное и адаптированное, а в клиническом подходе норма — это отсутствие выраженных патологических признаков.

Какого же человека считать психически здоровым? Здесь Ирина Макарова скорее согласна с Зигмундом Фрейдом: здоровый человек умеет любить и строить крепкие отношения с разными людьми, работать и получать удовольствие от работы, играть, творчески подходить к жизни.

«Важнее не способности человека, а то, как он справляется с эмоциями»

Одним из самых популярных выступлений Mental Health Day 2023 стал мастер-класс преподавателя НИУ ВШЭ и тренера Unified Mindfulness Валентины Лазебной «Как сдать сессию и не умереть: значение практик осознанности для снижения стресса и эмоциональной регуляции».

«Становится важнее не то, какие у человека изначально способности, а то, как он справляется со своими эмоциями, — этот компонент мы никогда раньше не учитывали», — подчеркнула эксперт.

Как в это непростое время оставаться в ресурсе и не разрушать свое ментальное и физическое здоровье? Спикер советует непростую, но действенную технику — медитации. Именно в процессе медитации развиваются ключевые навыки, помогающие оставаться осознанным, продуктивным и не сдаваться на полпути, а это:

концентрация — способность выбирать, на чем сфокусироваться, и удерживать внимание на этом объекте;

сенсорная ясность — умение видеть мир вокруг более четко и сознательно, замечать детали;

равностность, или уравновешенность, — этот навык позволяет отпускать эмоции, не цепляться за негатив.

В финале участникам мастер-класса было предложено попробовать небольшую, но эффективную медитацию “Feel rest”. Техника заключается в концентрации внимания на физических ощущениях, дыхании и расслаблении определенных частей тела. С помощью практики можно снизить тревожность и успокоиться, даже находясь в общественном месте.

«Это не единственный вариант справляться с проблемами во время обучения, иногда он может быть вспомогательным, но практики на постоянной основе гарантируют очень серьезный результат», — заключила Валентина Лазебная.

«Собака — катализатор улыбок»

В рамках Mental Health Day на Покровском бульваре одновременно проходило несколько разноплановых мероприятий. Научные сотрудники департамента психологии НИУ ВШЭ Екатерина Каширская и Татьяна Юдина проводили мастер-класс, посвященный развитию креативности, и предлагали работающие техники формирования творческих способностей. Преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ, член Международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа Мария Мельникова давала рекомендации, как наполнить жизнь смыслом, вдохновением и надеждой. Отдельно также были организованы мастер-классы по развитию эмпатии, осознанному лидерству, преодолению ловушек непонимания и т.д.

В этот день внутри здания Вышки можно было встретить не только людей, но и собак. Желающих принять участие в сеансе канистерапии (работе с собаками-терапевтами) нашлось немало.