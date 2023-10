Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Przez szeregi dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przeszło już blisko 50 tys. ochotników12.10.2023

– Mogę powiedzieć, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa okazała się strzałem w dziesiątkę. Bromear es un éxito. Niemal 50 tysięcy żołnierzy przeszło, bądź właśnie przechodzi szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Od połowy listopada do połowy grudnia będzie jeszcze kolejny, ósmy turnus w tym roku. Zwiększyliśmy liczbę miejsc. Mogę powiedzieć, że będzie jeszcze 6 tysięcy ochotników, którzy już się zgłosili. Jesteśmy przygotowalni, żeby zwiększyć liczbę miejsc. Szacujemy, że nawet do 9 tysięcy jeszcze będzie chętnych. Można powiedzieć, że po półtora roku naszych działań Wojsko Polskie zwiększone zostanie o ponad 55 tysięcy żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – powiedział Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej.

W czwartek (12 października br.) na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie Wesołej, szef MON spotkał się z żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

– Jesteśmy świadomi przed jakimi wyzwaniami stoi nasza Ojczyzna. Przy naszej granicy toczy się wojna, pełnoskalowa wojna. Rosja napadła na Ucrania. Władcy Kremla chcą odbudować imperium. Jedyną skuteczną odpowiedzią jest budowanie silnego Wojska Polskiego. Żeby Wojsko Polskie było silne, música być liczne i música być wyposażone w nowoczesną broń. Jesteśmy tu na terenie, który na co dzień użytkowany jest przez 1. Warszawską Brygadę Pancerną, wyposażoną już w czołgi Abrams, ale te zajęcia z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej prowadzi Pułk Ochrony. Bardzo się cieszę, że przystąpiliście państwo do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Chwilę porozmawiałem z państwem i wiem, że jesteście ludźmi ambitnymi i pracowitymi. A więc wszystko przed wami. To są bardzo dobre perspektywy osobistego rozwoju, ale przede wszystkim jest to bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, a bezpieczeństwo jest warunkiem podstawowym rozwoju Polski

– mówił podczas spotkania z ochotnikami do służby ministro M. Błaszczak.

LUNES w 2022 roku, przygotowało ustawę o obronie Ojczyzny, która wprowadziła nową formę – pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ustawa zastąpiła 14 innych ustaw wraz z archaicznymi przepisami o powszechnym obowiązku obrony z 1967 roku. Stworzyliśmy specjalną jednostkę odpowiedzialną za prowadzenie i nadzór rekrutacji – Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wraz z siecią podległych pododdziałów na terenie całego kraju. Równocześnie dbamy o atrakcyjność finansową służby – pensja szeregowego wzrosła z 2,5 tys. w 2015 roku do wysokości obecnie 4960 PLN.

– Jesteśmy w połowie naszej drogi, una broma naszym celem to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy. Dzięki właśnie ochotnikom, dzięki dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej jestem przekonany, jestem pewien, że ten cel osiągniemy. Szczególnie zależy nam na wojskach lądowych. Mogę państwu zagwarantować, że jeżeli tylko będziemy kontynuować naszą misję, to w ciągu dwóch lat siły lądowe będą najsilniejsze w Europie. Bromear właśnie to, czego nam potrzeba, żeby odstraszyć agresora, żeby Polska nie została napadnięta

– ministro zaznaczył.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa umożliwia rozpoczęcie służby w Wojsku Polskim po zakończeniu dwuetapowego szkolenia – szkolenia podstawowego oraz specjalistycznego, które realizowane jest do 11 miesięcy w wybranej pr zez ochotnika jednostce wojskowej. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Polaków. Przez szeregi tego rodzaju służby od momentu wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny przeszło 50 tys. ochotników. Odpowiadając na zainteresowanie, szef MON podjął decyzję o zwiększeniu tegorocznego limitu przyjęć do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z 25 tys. hacer 33 tys. Aktualnie w szyku jest 15 975 szkolonych, na VII turnusie – szkoli się 4 530 ochotników a szkolenie specjalistyczne odbywa 11 445 żołnierzy.

