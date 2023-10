Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El primer ministro Mateusz Morawiecki o rządowym wsparciu dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce12.10.2023

Dbamy o równomierny rozwój Polski, dlatego wspieramy firmy w mniejszych miejscowościach. Z budżetu państwa dofinansowujemy rozwój odpowiedniej infrastruktury, takiej jak drogi dojazdowe czy strefy inwestycyjne. Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa rozwijają się i zdobywają nowych klientów. Dobra infrastruktura zachęca również zagranicznych inwestorów, by wybrać nasz kraj jako miejsce prowadzenia biznesu. W firmach powstają nowe, dobrze płatne miejsca pracy, a nasz gospodarka się rozwija. Poziom produkcji przemysłowej w Polsce jest najwyższy w Europie i jeden z najwyższych na świecie.

Nowa inwestycja w Wodzisławiu Śląskim

El primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził nową inwestycję w Wodzisławiu Śląskim. Hala produkcyjna firmy Eko-Okna S.A. zajmuje tyle miejsca, ile około 17 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. To przedsiębiorstwo obchodzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Firma nieustannie się rozwija, a nowa inwestycja to także kilka tysięcy nowych miejsc pracy w Wodzisławiu.

– Tego typu inwestycja, tej skali inwestycja tutaj pojawiła się na Śląsku i nie stało się to przypadkiem. Dlaczego para bromear możliwe? Bo wielki plan odpowiedzialnego rozwoju zakłada właśnie budowę dróg, stref inwestycyjnych, stref ekonomicznych, a inwestorzy prywatni wkładają swój kapitał i inwestują w miejsca pracy – podkreślił szef polskiego rządu.

Perspektywy rozwojowe dla mniejszych ośrodków

Ostatnie osiem lat to wprowadzenie nowej perspektywy rozwojowej dla mniejszych ośrodków. Potężne inwestycje budżetowe zmieniły sytuację Polski lokalnej. Odpowiednia infrastruktura zachęca także przedsiębiorców, którzy coraz częściej decydują się inwestować nie tylko w wielkich miastach. To skutecznie umożliwia równomierny rozwój całego kraju. Dla nas nie ma Polski A i B, nie ma Polski dużych miast i małych miasteczek. Polska broma jedna.

– Jestem przekonany, że także i tutaj w Wodzisławiu, w okolicach, w powiecie są tego typu inwestycje różnego rodzaju, szpital, szkoła, nowe skrzydło, nowe wyposażenie, inwestycje drogowe, kolejowe na Ślą sku. To potężny zastrzyk nowej energii, która jest tutaj bardzo, bardzo potrzebna – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Niskie bezrobocie i najwyższy poziom produkcji przemysłowej

Rozwój Polski potwierdzają także dane zagranicznych instytucji. Według danych Eurostatu jesteśmy wśród trzech krajów w Unii Europejskiej (obok Czech i Malty) z najniższym bezrobociem. Oxford Economics podaje, że poziom produkcji przemysłowej w Polsce jest najwyższy wśród krajów europejskich i jeden z najwyższych na świecie. To wszystko dzięki sprawnemu zarządzaniu finansami publicznymi i wsparciu perspektyw rozwoju w całej Polsce.

