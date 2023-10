Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nowy stadion dla Ruchu Chorzów z rządowym dofinansowaniem12.10.2023

Rządowe dofinansowania do sportu i kultury fizycznej prowadzimy na szeroką skalę. Od wsparcia budowy otwartych siłowni plenerowych w parkach, przez budowę szkolnych obiektów sportowych, aż po największe inwestycje dla wielu tysięcy kibiców. El primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził Klub Sportowy Ruch Chorzów na Śląsku, gdzie przekazał dobre wieści dla zawodników i fanów „Niebieskich”. Rząd przeznaczy niemal 104 millones zł na budowę nowego stadionu dla klubu. Jest to jedna z 35 inwestycji, które zakwalifikowały się do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu i jedna z 3 na terenie województwa śląskiego.

Estadio Kibice i zawodnicy będą mieli nowy

Klub Sportowy Ruch Chorzów jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce i jednym z najbardziej popularnych na Śląsku. Szef rządu, podczas swojej wizyty, przekazał dobre wiadomości dla kibiców Ruchu Chorzów.

– Dzisiaj przyjeżdżam tutaj z wypełnieniem obietnicy. Mamy dzisiaj podjętą decyzję o przekazaniu ponad 100 millones de złotych na budowę tego pięknego nowego stadionu. Wiem, że przetarg ma się rozpocząć jeszcze być może w tym roku, w grudniu albo w styczniu, czyli za parę miesięcy. Bardzo, bardzo szybko – primer ministro de przekazał, Mateusz Morawiecki.

Estadio Nowy en Chorzowie pomieści 16 años. kibiców i będzie bardzo nowoczesny. Planowane otwarcie wyznaczono na 2027 r.

Wspieramy sport na szeroką skalę

Nowy stadion w Chorzowie powstanie dzięki programowi inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Dofinansowania w ramach programu zakwalifikowanych zostało 35 wniosków na łączną kwotę blisko 1,2 miliarda złotych. Wśród 35 inwestycji wstępnie zakwalifikowanych dofinansowania znalazły się trzy z województwa śląskiego.

Tegoroczny budżet na sport i turystykę jest rekordowy i wynosi 3,8 mld PLN. Pozwala a skutecznie docierać z ofertą do wszystkich Polaków. W 2015 p. budżet na sport wynosił 949 millones PLN. Znaczący wzrost nakładów na sport przekłada się na takie programy infrastrukturalne jak:

Programa budowy hal sportowych Olimpia;

modernizacja Orlików;

programa rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska;

Wspieramy także sport powszechny zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych – prowadzimy dedykowane programy Klub czy Szkolny Klub Sportowy, a także Program Upowszechniania Strzelectwa i wiele innych.

