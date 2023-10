Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Dobra współpraca rządu z samorządami

Dbamy o bliską współpracę rządu z samorządem. Chcemy by wsie, gminy i miasta w całej Polscedynamicznie się rozwijały. Przez ostatnie 8 lat samorządy otrzymują rekordowe środki z budżetu państwa. W ustawie budżetowej na 2023 r. zaplanowaliśmy wzrost subwencji ogólnej. Dzięki temu do samorządów trafiło ponad 85 mld zł. W porównaniu do 2022 r. Sólo bromeo con el 18,2%.

– Transformacja nie może przebiegać bez przyjaznej ręki państwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W tym roku przekazaliśmy również samorządom dodatkowe 14 mld zł. To uzupełnienie subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta będą mogły wykorzystać te środki na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców.

Samorządy mogą liczyć na wsparcie rządu

W naszych działaniach kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju. Dlatego wprowadziliśmy programy rządowe, które wspierają rozwój miejscowości w całej Polsce. Dzięki nim powstają inwestycje, które zmieniają komfort życia mieszkańców. Polska lokalna rozwija się i pięknieje.

– Mamy wielkie inwestycje drogowe, ale także, aby życie mieszkańców było na jak najwyższym poziomie, liczne inwestycje w żłobki, szkoły, przedszkola i żeby otoczenie wokół nas było tak piękne jak ten ogród bot aniczny tutaj, to ostatnie wielkie programy w odnowienie zabytków. Para bromear całość naszej polityki dla Polski lokalnej – powiedział szef rządu.

Najważniejsze programy rządowe, które wspierają samorządy:

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

To bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych w samorządach w całym kraju. Odbyło się już osiem edycji programu, które przeznaczone były na różne cele (strefy przemysłowe, uzdrowiska czy tereny popegeerowskie). Samorządy otrzymały około 97 mld zł wsparcia.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Desde 2019 r. zrealizowaliśmy inwestycje o długości ponad 23 tys. km. na łączną sumę blisko 16 mld zł. A blisko 16 años. inwestycji na drogach gminnych i powiatowych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

To środki dla gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom – m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy dróg. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 13,2 mld zł.

Programa Rządowy Odbudowy Zabytków

Para dodatkowe środki, które przeznaczamy na remont lub odbudowę zabytków w całej Polsce. Dzięki temu, przywracamy komfort życia mieszkańcom, dla których zabytki to często budynki użyteczności publicznej. Zrealizowaliśmy już dwie edycje programu. W ramach I naboru wybraliśmy 4800 projektów, na które przekazaliśmy 2,51 mld PLN. W II naborze dofinansowanie otrzymało 3 248 projektów. Przekażemy na ten cel 1,8 mld zł.

En el programa, dzięki którym zyskują lokalne społeczności, a Fundusz Dróg Samorządowych, Maluch+ czy Senior+.

Śląski Ogród Botaniczny

El primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. To jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu na Śląsku. Jego głównym celem jest gromadzenie nasion gatunków, którym grozi wyginięcie oraz są rzadko spotykane. Na terenie ogrodu znajdują się liczne unikatowe rośliny.

Śląski Ogród Botaniczny zajmuje się również aktywną działalnością na rzecz ochrony przyrody i środowiska. W tym roku otrzymał za te działania nagrodę „Zielone Czeki”, którą przyznaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki tym dodatkowym środkom może prowadzić kolejne akcje edukacyjne i dbać o ochronę środowiska.

