Финансовые новости: Информация о дополнительном периоде сбора заявок в рамках предложения обыкновенных акций ПАО Группа Астра

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

На основании письма, полученного от АО “Старт капитал”, и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее – Правила торгов), определен дополнительный период сбора заявок по обыкновенным акциям ПАО Группа Астра (торговый код ASTR, ISIN RU000A106T36) в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”: 12 октября 2023 года с 17:50 до 18:20 мск.



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