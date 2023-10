Физтех приглашает будущих абитуриентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 и 5 ноября МФТИ проводит Дни открытых дверей. Будущие физтехи смогут познакомиться с образовательными программами МФТИ, Физтех-школами, лично пообщаться с преподавателями, студентами и представителями приемной комиссии института. Мы запланировали много активностей на кампусе, но можно будет присоединиться и к онлайн-трансляции.

Осенний День открытых дверей традиционно проходит в начале ноября и для многих абитуриентов и их родителей становится отправной точкой знакомства с лучшим вузом страны, который для многих посетителей станет альма-матер.

В этом году мы познакомим гостей института с образовательными и карьерными треками, которые доступны студентам и выпускникам МФТИ, особое внимание уделим подготовительным курсам и олимпиадам, расскажем об особенностях приемной кампании 2024 года.

4 ноября (суббота) пройдет онлайн-трансляция, на которой директор по молодежной политике МФТИ, ответственный секретарь приемной комиссии института Денис Дмитриев расскажет о том, как пройдет кампания в следующем году. Вы уже можете готовить вопросы Денису Юрьевичу, на которые он ответит в прямом эфире. Ссылка на прямой эфир будет доступна в нашем телеграм-канале, в группе Вконтакте, а позже и на этой странице.

5 ноября (воскресенье) мы приглашаем всех посетить наш уютный кампус в Долгопрудном. Для будущих абитуриентов и их родителей будут представлены стенды Физтех-школ, приемной комиссии, подразделений, организующих подготовительные курсы.

Безусловно, почти любую информацию о поступлении можно найти на сайте приемной комиссии, но разве это может сравниться с живым общением со студентами и преподавателями?

МФТИ в Долгопрудном располагается по адресу: Долгопрудный, Институтский переулок, 9. Добраться до кампуса можно на общественном транспорте:

станция метро «Физтех», далее на бесплатном шаттле до МФТИ

станция МЦД-1 «Новодачная», далее пешком (7 минут)

станция метро «Ховрино» (выход №2), далее автобусом №368 до остановки «Долгопрудная» и пешком по улице Первомайской до МФТИ

