Физтехи исследовали ультратвердый фуллерит, материал тверже алмаза

Физики из МФТИ и Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов с коллегами исследовали структуру ультратвердого фуллерита, по механическим свойствам превосходящего даже алмаз. Ученые показали, что материал состоит из небольших групп атомов (кластеров), которые отличаются механическими свойствами. Исследование открывает новые структурные свойства аморфных углеродных сверхтвердых материалов. Работа опубликована в журнале Carbon.

Углерод образует множество аллотропных модификаций, начиная с графита и алмаза и заканчивая более сложными структурами, такими как нанотрубки и фуллерены. Но и на эти соединения можно воздействовать высокими давлениями, чтобы получить материалы с новыми полезными свойствами. Например, смесь фуллеренов, которые представляют объемные шарообразные модификации из 60 и более атомов углерода, сжимают при давлениях в несколько сотен тысяч атмосфер. Молекулы фуллеренов деформируются, связываются друг с другом в группы — нанокластеры, и получаются фуллериты — аморфные материалы, по прочности сравнимые с алмазами. У физиков есть общие представления о структуре фуллеритов, но при этом она еще не до конца изучена.

Группа ученых под руководством Михаила Попова, профессора кафедры физики и химии наноструктур МФТИ, рассмотрела эти аморфные материалы с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света и показала, как можно получить информацию о каждом кластере фуллерита, его твердости, а также сравнила его характеристики с наноалмазом.

Аспирант МФТИ, первый автор работы Фёдор Хоробрых поясняет: «Ультратвердый фуллерит — уникальный материал, который состоит из многих маленьких углеродных структур (нанокластеров) различных размеров. На спектрах комбинационного рассеяния света мы видим, что разные кластеры высвечиваются на разной длине волны лазера. С ее ростом должна падать интенсивность сигнала. Но на самой большой длине волны в 1 микрон, к нашему удивлению, произошел резонанс — высветились все пики нанокластеров! Благодаря этому мы смогли обнаружить, насколько разнообразна структура ультратвердого фуллерита».

В методе спектроскопии комбинационного рассеяния света исследуемый материал облучается лазером определенной длины волны. Свет взаимодействует с колебаниями атомов или другими возбуждениями и переизлучается веществом на другой длине. Разница длин отображается на спектре, и по ее величине можно определить структуру и колебательный спектр вещества.

В работе физики облучали ультратвердый фуллерит светом с длинами волн от 257 до 1064 нанометров. Положение пика в спектре смещалось с ростом длины волны. Ученые объяснили это тем, что разное излучение активирует разные нанокластеры внутри фуллерита. А при облучении светом в 1064 нанометров произошел резонанс — на спектре отобразилось множество пиков, соответствующих каждому нанокластеру. Такой резонанс физики наблюдали впервые.

