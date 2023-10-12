Участки в районе Зюзино реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемые участки в Юго-Западном административном округе столицы общей площадью 3,87 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы.

«Четыре неэффективно используемых участка в Зюзине общей площадью 3,87 гектара входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. Проект будет полностью направлен на реализацию целей программы реновации. Объем вложений в развитие площадок оценивается в 15,7 миллиарда рублей», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участки расположены на Нахимовском и Севастопольском проспектах, Азовской и Болотниковской улицах. Сейчас здесь находятся старые складские комплексы и другие объекты.

«В рамках редевелопмента участков планируется построить 130,34 тысячи квадратных метров комфортного жилья для программы реновации. Также будут проведены работы по озеленению территорий и благоустройству улично-дорожной сети. Участки расположены вблизи станций метро “Нахимовский проспект”, “Каховская” и “Севастопольская” и обладают хорошей транспортной доступностью», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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