Студенты и магистранты ГУУ стали лауреатами заочного этапа Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра»

11 октября 2023 года в Ставрополе на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет» стартовал очный этап VI Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью. Участниками очного этапа стали студенты из Государственного университета управления, а сотрудники вуза вошли в состав экспертного совета.

Ежегодно мероприятие проводится сетью Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ вузов Российской Федерации. Целью конкурса является создание условий для профессионального развития студентов, повышения их мотивации и сотрудничества в инклюзивных командах. «Профессиональное завтра» позволяет выявлять и поддерживать лучшие студенческие проекты помогая таким образом молодому поколению определиться в возможных траекториях профессионального развития на основе высшего образования и создать условия для их реализации.

За 5 лет участниками конкурса стали более 2,5 тыс. студентов, в том числе свыше 1 тыс. человек с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году лауреатами заочного этапа стали более 300 студентов, которые будут защищать 186 проектов по 7 номинациям:

— Профессионально-ориентированный проект;

— Научная статья;

— Полезное изобретение;

— Профессиональный старт-ап;

— Социальный проект;

— Социальная реклама;

— Управленческий проект.

По результатам конкурсного отбора в очный этап Конкурса прошли студентки Государственного университета управления Екатерина Ельяшевич, Вероника Борисова и Екатерина Самарцева, представившие работу по номинации «Социальный проект». В номинации «Профессиональный стартап» лауреатами заочного этапа стали магистранты Сергей Козлов и Арина Сокол.

В состав экспертного сообщества вошли директор РУМЦ ГУУ Евгений Краснов и специалисты Елена Митрофанова, Светлана Гришаева, Татьяна Береговская.

Желаем конкурсантам успешной защиты проектов!

