Студенты и магистранты ГУУ стали лауреатами заочного этапа Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
11 октября 2023 года в Ставрополе на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет» стартовал очный этап VI Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью. Участниками очного этапа стали студенты из Государственного университета управления, а сотрудники вуза вошли в состав экспертного совета.
Ежегодно мероприятие проводится сетью Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ вузов Российской Федерации. Целью конкурса является создание условий для профессионального развития студентов, повышения их мотивации и сотрудничества в инклюзивных командах. «Профессиональное завтра» позволяет выявлять и поддерживать лучшие студенческие проекты помогая таким образом молодому поколению определиться в возможных траекториях профессионального развития на основе высшего образования и создать условия для их реализации.
За 5 лет участниками конкурса стали более 2,5 тыс. студентов, в том числе свыше 1 тыс. человек с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году лауреатами заочного этапа стали более 300 студентов, которые будут защищать 186 проектов по 7 номинациям:
— Профессионально-ориентированный проект;
— Научная статья;
— Полезное изобретение;
— Профессиональный старт-ап;
— Социальный проект;
— Социальная реклама;
— Управленческий проект.
По результатам конкурсного отбора в очный этап Конкурса прошли студентки Государственного университета управления Екатерина Ельяшевич, Вероника Борисова и Екатерина Самарцева, представившие работу по номинации «Социальный проект». В номинации «Профессиональный стартап» лауреатами заочного этапа стали магистранты Сергей Козлов и Арина Сокол.
В состав экспертного сообщества вошли директор РУМЦ ГУУ Евгений Краснов и специалисты Елена Митрофанова, Светлана Гришаева, Татьяна Береговская.
Желаем конкурсантам успешной защиты проектов!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 12.10.2023
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