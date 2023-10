СПбГАСУ стал площадкой Всероссийского экономического диктанта

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 октября в седьмой раз состоялась образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Её тема в этом году – «Сильная экономика – процветающая Россия!». Диктант был посвящён вопросам экономической истории нашей страны, памятным историко-экономическим датам, а также современным экономическим процессам и тем практическим вопросам экономической жизни, с которыми сталкивается каждый из нас.

С каждым разом к данному мероприятию подключается всё больше участников: по информации Вольного экономического общества, в этом году на экономический диктант зарегистрировалось более 340 тыс. человек.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет ежегодно выступает региональной площадкой для диктанта. В этому году активное участие в его написании приняли студенты четвёртого курса факультета экономики и управления. Всероссийский экономический диктант позволяет студентам продемонстрировать свои знания, полученные в ходе обучения по различным вопросам экономической науки: истории экономических учений, макроэкономике и экономике предприятия.

