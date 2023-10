Собянин сообщил, что в 2024 году стартует масштабная программа обновления школ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На развитие московского образования в 2024-м будет направлено 547,5 миллиарда рублей. Так, в следующем году в столице начнется масштабная программа обновления столичных школ.

«Запустим новую масштабную программу обновления столичных школ», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В рамках программы обновления школ модернизируют более 900 зданий образовательных учреждений. В 2024-м планируется реконструировать 50 зданий.

С 1 сентября этого года уже началась трансформация системы среднего профессионального образования, направленная на удовлетворение запросов реальной экономики. В новых учебных программах количество практико-ориентированных часов увеличится с 30 до 70 процентов. Практические занятия пройдут на базе учебных заведений и предприятий, куда придут работать будущие профессионалы. Начнется и масштабное обновление материально-технической базы колледжей, в первую очередь мастерских и лабораторий.

Учащиеся московских школ продолжат обучение по новому стандарту предпрофессионального образования. В его рамках действует шесть направлений — это ИТ-, медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские и медиаклассы. Обучение по таким программам становится более практико-ориентированным и предполагает знакомство с особенностями будущих профессий.

Помимо этого, продолжится внедрение нового формата целевой подготовки старшеклассников к единому государственному экзамену (ЕГЭ). На специальных практикумах ученики будут заниматься подготовкой к экзаменам, повторять пройденное, учиться избегать типичных ошибок и разбирать сложные задачи.

Образовательные организации продолжат поддерживать грантами за достижение высоких результатов. На эти цели в 2024 году планируют выделить 4,3 миллиарда рублей.

Для учителей предусмотрены выплаты за классное руководство и работу с электронными технологиями проекта «Московская электронная школа» («МЭШ»). Участие в программе по подготовке учеников к ЕГЭ тоже предполагает получение дополнительных выплат, размер которых будет зависеть от учебной нагрузки и достигнутых результатов.

Гранты также продолжат выдавать за разработку электронных пособий, сценариев, тем, тестов по функциональной грамотности и других востребованных образовательных материалов в рамках проекта «МЭШ».

