Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

Правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу (АИП) города на следующие три года. В нее вошел перечень объектов, которые планируется построить или реконструировать за счет городского бюджета.

«В приоритете — транспортная инфраструктура и социальные объекты. В ближайшие три года планируем возвести и ввести в эксплуатацию порядка 760 различных городских объектов, включая линии и станции метро, школы и детские сады, поликлиники и больницы, ФОКи и другое. О главном, что планируем сделать. Введем 35 километров линий, 17 станций и одно электродепо Московского метрополитена. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Развернем строительство Бирюлевской линии. Проложим и построим 265,5 километра дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов. Закончим формирование Московского скоростного диаметра. Среди знаковых объектов: пешеходные мосты через Нагатинский затон и в районе Сити, велопешеходный мост через Яузу, участок набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме, Карамышевская набережная», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

АИП сохранит преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011-м. С 2024 по 2026 год планируется построить и ввести в эксплуатацию около 760 различных городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации), включая:

Объект Количество Линии метрополитена, километры 35 Станции метрополитена 17 Электродепо 1 Дороги, километры 265,5 Искусственные сооружения 71 Пешеходные переходы 60 Объекты здравоохранения, в том числе: 26 За счет бюджетных средств 16 Поликлиники 5 Больничные корпуса 3 Подстанции скорой помощи 2 Прочие объекты здравоохранения 6 Объекты здравоохранения, возводимые за счет средств инвесторов 10 Детские сады и школы, в том числе: 166 За счет бюджетных средств 66 За счет средств инвесторов 100 Парки, объекты культуры (музеи, театры, культурно-досуговые учреждения, памятники, объекты культурного наследия), в том числе: 35 За счет бюджетных средств 32 За счет средств инвесторов 3 Объекты социальной поддержки населения 3 Жилье (проектирование и строительство) с учетом фонда реновации, миллионы квадратных метров 6,5 Объекты спорта, в том числе: 47 За счет бюджетных средств 22 Физкультурно-оздоровительные комплексы 18 Прочие объекты физической культуры и спорта 4 Объекты спорта, возводимые за счет инвесторов 25 Объекты безопасности (пожарные депо, пожарно-спасательные части и прочие объекты) 30

Развитие транспортной инфраструктуры

Раздел Адресной инвестиционной программы, посвященный развитию транспортной инфраструктуры, останется крупнейшим как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам.

В 2024–2026 годах планируется ввести в эксплуатацию 35 километров линий, 17 станций и одно электродепо Московского метрополитена. На карте появятся новые Троицкая (первый участок «ЗИЛ» — «Коммунарка», 11 станций) и Рублево-Архангельская (первый участок «Шелепиха» — «Бульвар Генерала Карбышева», три станции) линии. Кроме того, будет введена в эксплуатацию станция «Потапово» Сокольнической линии, станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станция «Суворовская» Кольцевой линии. Также планируется развернуть строительство Бирюлевской линии.

В 2024–2026 годах введут в эксплуатацию 265,5 километра дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов. Будет полностью завершено формирование Московского скоростного диаметра, включая участки за МКАД.

Среди знаковых объектов предстоящих трех лет:

— пешеходный мост через Нагатинский затон;

— велопешеходный мост через реку Яузу в рамках концепции развития Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана;

— пешеходный переход (мост) в районе делового центра «Москва-Сити»;

— набережная Москвы-реки на участке от Филевского парка до территории театра «Мастерская П.Н. Фоменко»;

— участок набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме;

— Карамышевская набережная.

Реализация программы реновации и других жилищных программ

Для реализации городских жилищных программ в 2024–2026 годах планируется построить 6,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 6,2 миллиона квадратных метров по программе реновации. В новые дома переедут 175 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек.

Наряду со строительством жилья в кварталах реновации продолжат возведение необходимой социальной инфраструктуры, в том числе школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов. Для новоселов создадут комфортную городскую среду. Им будут доступны благоустроенные зеленые дворы, парки и зоны отдыха, объекты повседневного спроса в шаговой доступности, удобный городской транспорт.

Социальные объекты и объекты безопасности

В 2024–2026 годах планируется завершить строительство 307 социальных объектов и объектов безопасности, в том числе 166 зданий образовательных учреждений, 26 объектов здравоохранения, трех объектов социальной поддержки населения, 35 объектов культуры, 47 объектов спорта и 30 объектов безопасности. Из них 169 объектов построят за счет АИП, 138 — за счет инвесторов.

Среди объектов:

— многопрофильный лечебный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира;

— флагманские стационарные комплексы на территориях городских больниц;

— Дворец спорта «Лужники» (реконструкция);

— многофункциональный спортивный комплекс по адресу: улица Москворечье, дом 4, корпус 1;

— трамплин К-75 (К-72) с инфраструктурой на Воробьевых горах;

— корпуса нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана;

— кинотеатр «Полярный» (реконструкция);

— исторические павильоны ВДНХ «Птицеводство», «Главтабак» и другие (реставрация);

— усадьба Останкино (реставрация).

Наряду с обычными учебными заведениями в 2024–2026 годах планируется ввести в эксплуатацию несколько больших школ, среди которых:

— школа на 1200 мест на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка;

— здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных) в районе Гольяново по адресу: улица Амурская, владение 1, зоны 3.8, 3.9;

— здание образовательной организации на 1275 мест (одна тысяча школьных и 275 дошкольных) в Обручевском районе по адресу: улица Обручева, владение 23/25 а;

— здание образовательной организации на 1500 мест (1225 школьных и 275 дошкольных) в районе Измайлово по адресу: Сиреневый бульвар, владение 4.

Каждая новая школа и детский сад вне зависимости от размеров будет соответствовать современным стандартам качественной образовательной среды для обучения и воспитания подрастающего поколения.

Помимо этого, за следующие три года будет завершено строительство Национального космического центра. Продолжится возведение объектов в промышленной зоне Руднево и на других площадках особой экономической зоны «Технополис Москва», развитие территории «Южный порт», а также реализация проектов комплексного развития территорий нежилой застройки.

Финансирование АИП в 2024–2026 годах запланировано в объеме 2730,5 миллиарда рублей, в том числе:

— 2024 год — 903,4 миллиарда рублей;

— 2025 год — 931,8 миллиарда рублей;

— 2026 год — 895,2 миллиарда рублей.

