Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Важным приоритетом проекта бюджета Москвы на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов является поддержка реального сектора экономики.

«Сохраним все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В следующем году столица продолжит реализацию всех программ поддержки предпринимателей, включая льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли.

Промышленные предприятия Москвы смогут компенсировать до 50 процентов затрат на присоединение к инженерным сетям, получить субсидию на приобретение оборудования или оформить льготный кредит.

В 2024 году в столице уделят внимание перепрофилированию торговых центров. Владельцы крупных торговых площадок смогут получить гранты на улучшение архитектурного облика здания и наполнение образовательными и культурными площадками.

На прямую финансовую поддержку экономики планируют направить 15,8 миллиарда рублей.

Собянин рассказал о расширении льготных программ поддержки столичной промышленностиМосковским предпринимателям помогут подобрать варианты адресного финансирования

Кроме того, продолжится работа по стимулированию инвестиционной активности, в том числе будет создаваться инфраструктура для размещения новых производств. Для развития приоритетных отраслей экономики, в числе которых микроэлектроника, фотоника, электромобилестроение и фармацевтика, продолжат строить объекты инфраструктуры в особой экономической зоне «Технополис Москва», а также в промышленных зонах Руднево и «Южный порт». На эти цели в следующем году город направит 58,7 миллиарда рублей.

Продолжится формирование и развитие современных научно-инновационных кластеров. В их числе — инновационный научно-технологический центр Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» и национальный космический центр, который создается на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. На это направят 5,6 миллиарда рублей.

Будет продолжена программа комплексного развития территорий бывших промзон. Там создаются высокотехнологичные производства с новыми рабочими местами и общественные пространства, строятся деловые центры и социальные объекты.

Еще одной мерой поддержки экономики останутся офсетные контракты. Благодаря этому механизму в Москве локализуются необходимые для нужд города производства, а бизнес получает гарантированный заказ на свою продукцию.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI