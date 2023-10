Семейный день цифровой грамотности пройдет на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Семейный день цифровой грамотности пройдет 14 октября в павильоне «Умный город» на ВДНХ. В его мероприятиях примут участие эксперты Департамента информационных технологий города Москвы и представители ведущих ИТ-компаний. Они расскажут о роли цифровых услуг и сервисов в современной жизни и о правилах безопасности в диджитал-среде.

«Для города важно, чтобы москвичи ориентировались во всем многообразии цифровых сервисов и понимали, как применять их в различных, даже нестандартных жизненных ситуациях. При этом, активнее пользуясь интернет-ресурсами, важно не забывать об информационной безопасности, уметь грамотно распоряжаться своими данными и вовремя распознавать кибермошенников», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Посетители смогут проверить свои диджитал-знания, приняв участие в акции «Цифровой диктант». Те, кто покажет лучшие результаты, получат подарки.

В течение дня всех желающих также приглашают посетить экскурсии по обновленной мультимедийной экспозиции павильона «Умный город». Гостей ждут тематические интерактивные зоны, которые познакомят их с ключевыми направлениями развития столичной цифровой экосистемы.

Посетить мероприятия семейного дня цифровой грамотности можно бесплатно с 10:00 до 18:00. Подробная программа и регистрация доступны по ссылке.

Семейный день цифровой грамотности проводится в рамках всероссийской акции «Цифровой диктант — 2023» при поддержке Департамента информационных технологий города Москвы.

В электронном виде на портале mos.ru горожанам доступно более 400 услуг и сервисов. Записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить счета, поддержать подопечных благотворительных фондов и забронировать книгу в библиотеке — это и многое другое москвичи могут сделать в удобном цифровом формате. Ежедневно возможностями портала mos.ru горожане пользуются свыше двух миллионов раз.

