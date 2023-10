Сборная Москвы завоевала серебро на чемпионате по многоборью спасателей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московские специалисты стали серебряными призерами XIX чемпионата по многоборью спасателей МЧС России. За первое место боролись более 250 участников из 19 команд со всей страны.

Чемпионат проходил в Ногинске с 2 по 10 октября. Спасатели обменивались опытом, демонстрировали навыки проведения аварийно-спасательных работ в условиях природной среды, на водных объектах и под водой, при техногенных происшествиях.

Команды состязались в комбинированных силовых упражнениях на перекладине, в кросс-эстафете и ночных поисках. Участники также соревновались в беспарашютном десантировании, поиске и спасении условных пострадавших на глубине, эвакуации людей со льдин, оказании первой помощи и ориентировании на местности, ликвидации очагов возгорания и последствий железнодорожных аварий. Оценивала спасателей опытная судейская коллегия.

Специалисты столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы стали призерами сразу в нескольких дисциплинах.

Так, в ходе кросс-эстафеты в личном зачете второе место занял Александр Ворожейкин. Он же разделил первое место со спасателями из Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России в испытании «комплексное силовое упражнение».

Кроме того, сборная ведомства получила серебро сразу в трех состязаниях: кросс-эстафете, поисково-спасательных работах в условиях природной среды и поисково-спасательных работах в условиях ЧС техногенного характера.

