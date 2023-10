Саксофонист из Москвы взял золото на XVII молодежных Дельфийских играх государств — участников СНГ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москвич Александр Долгов стал обладателем золотой медали в номинации «Духовые инструменты» в возрастной группе от 14 до 17 лет XVII на молодежных Дельфийских играх государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Он обучается в детской музыкальной школе имени Ференца Листа (структурное подразделение Московской городской объединенной детской школы искусств «Кусково») в классе преподавателя — почетного работника культуры города Москвы Александры Петровой.

В первом туре юный саксофонист исполнил произведение «Ветер над Байкалом» Алана Крепена. Оно написано композитором специально для Александра в качестве приза на первом международном конкурсе юных саксофонистов Saxiana. Во втором туре москвич исполнил произведения «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского и «Хоровод гномов» Антонио Баццини.

Александр Долгов играет на саксофоне с семи лет. Юный москвич принимает участие в Дельфийских играх уже в третий раз. Весной этого года он выиграл золотую медаль на молодежных Дельфийских играх России, которые прошли в Саратове. Тогда одним из сыгранных им произведений была Фантазия композитора Франсуа Борна на темы из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Главная сложность композиции в том, что она длится почти 12 минут. В 2022 году Александр также занял первое место в Дельфийских играх России, состоявшихся в Красноярске.

XVII молодежные Дельфийские игры проходят с 6 по 17 октября в Бишкеке (Киргизия). Участники соревнуются в 10 номинациях, таких как фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение, народный танец, народные инструменты, духовые инструменты, художественные ремесла. В этом году 600 конкурсантов в возрасте от 10 до 25 лет представляют на Дельфийских играх сборные Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана. В состав жюри конкурса входят более 30 известных деятелей искусств, профессоров и докторов искусствоведения стран СНГ.

Детская музыкальная школа имени Ференца Листа в рамках проекта «Искусство — детям» в 2019 году получила новое здание на Косинской улице в районе Вешняки. Классы оборудовали для занятий на разных музыкальных инструментах, а также вокалом и хореографией. Для проведения мероприятий в школе оборудовали два концертных зала с удобными сценами и мягкими креслами для зрителей. Также в здании есть студия звукозаписи с профессиональным оборудованием.

