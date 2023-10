Реализация программы «Мой район» будет продолжена

Source: MIL-OSI Russian Language News

Программа «Мой район» будет продолжена в 2024-м. В проекте бюджета на следующий год предусмотрены средства на реабилитацию особо охраняемых природных территорий, а также на благоустройство улиц, городских общественных пространств и озелененных участков.

Специалисты приведут в порядок территории возле медицинских учреждений, в том числе поликлиник, в которых завершается реконструкция. Благоустройство будет проведено по единому стандарту: здесь разделят пешеходные и транспортные потоки, установят скамейки и фонари, системы доступа и видеонаблюдения, а также займутся озеленением. Кроме того, уложат асфальт и гранитную плитку, обеспечат водоотведение и заменят ограждения.

Продолжится и реализация масштабного проекта благоустройства в формате «от дома до дома». Главная задача — отремонтировать дороги и обеспечить безопасность и комфорт жителей. В рамках проекта планируется оборудовать новые пешеходные переходы и благоустроить территории, прилегающие к улично-дорожной сети. Для пассажиров городского транспорта установят современные остановочные павильоны, организуют парковочные места для автомобилистов, а также сделают удобные подходы и подъезды к жилым кварталам.

Большинство проектов благоустройства будет реализовано по программе «Мой район» в жилых районах за пределами исторического центра.

