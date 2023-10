Развитие научно-образовательного сотрудничества с Киргизией

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

12 октября ректор Московского университета академик В.А. Садовничий и министр образования и науки Кыргызской Республики Д.Ш. Кендирбаева в присутствии Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента Киргизии С.Н. Жапарова подписали протокол о намерениях, предусматривающий создание филиала МГУ в Киргизии.

Ректор Московского университета В.А. Садовничий: «В рамках официального визита президента России Владимира Владимирович Путина в Киргизию мы сделали еще один шаг по укреплению научно-образовательного сотрудничества, развитию объединяющих нас гуманитарных и культурных связей. Одним из центров такой работы станет новый филиал МГУ, который при поддержке Министерства образования и науки Кыргызстана мы будем создавать в Республике. Общими усилиями мы планируем сформировать условия, необходимые для подготовки высокопрофессиональных специалистов в интересах экономики и социальной сферы Кыргызской Республики, интеллектуальной и экспертной поддержки высокого уровня двухсторонних контактов в самых различных сферах и направлениях взаимодействия. Не менее важны и задачи распространения и популяризации научных знаний, культурно-просветительской деятельности, содействия процессу взаимного обогащения кыргызской и российской культур посредством привлечения талантливой молодежи к научным исследованиям, воспитания у них устойчивого интереса к познавательной деятельности и самообразованию».

Протокол о намерениях между ведущим университетом России и Минобрнауки Кыргызстана основывается на положениях Соглашения о сотрудничестве в гуманитарной сфере между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики от 5 апреля 2012 года и предусматривает создание нового зарубежного филиала Московского университета, который планируется создать в г. Караколе – административном центре Иссык-Кульской области и четвёртом по численности населения городе Киргизии. Во исполнение положений протокола будет создана совместная группа экспертов, целью деятельности которой будет, в том числе, разработка соответствующих нормативно-правовых и учредительных документов.

Помимо подготовки кадров для решения актуальных задач, стоящих перед народным хозяйством Кыргызской Республики, среди целей создания филиала также обозначены интеграция научного и образовательного потенциала МГУ имени М.В. Ломоносова и научно-образовательных учреждений Кыргызской Республики, расширение взаимного сотрудничества научно-преподавательских кадров из Кыргызстана, Российской Федерации и других стран.

Эти, а также другие вопросы сотрудничества университетских сообществ двух стран будут подниматься и в рамках Третьего форума ректоров вузов России и Киргизии, который 13 октября состоится в южной столице Киргизии, городе Ош. Большой межуниверситетский диалог в Оше, равно как и открытие филиала МГУ в Караколе были упомянуты как флагманские проекты научно-образовательного сотрудничества двух стран в видеообращении Президента Российской Федерации В.В. Путина к участникам Десятой российско-киргизской межрегиональной конференции, которая проходит в эти дни в Киргизии с участием представителей регионов, заинтересованных ведомств, компаний и предприятий.

Проект создания филиала МГУ в Киргизии является логичным продолжением системных усилий Московского университета и Российского Союза ректоров, направленных на укрепление научно-образовательного пространства, связывающего Россию со странами Центральной Азии, сохранение научных школ, поддержание образовательных и культурных инициатив, развитие совместных проектов в этих областях.

Одной из платформ научно-образовательного диалога, разнопланового взаимодействия учреждений высшей школы является Ассоциация университетов России и Киргизии. Меморандум о ее создании был подписан президентом Российского Союза ректоров академиком В.А. Садовничим и председателем Ассоциации вузов Кыргызстана профессором А.И. Мусаевым на полях Второго Форума ректоров университетов Российской Федерации и Киргизской Республики, который прошел 8 июня 2022 года в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета. Участниками Форума стали более 100 руководителей ведущих вузов Киргизии и России, представители профильных министерств, обсудившие ход и перспективы научно-образовательного сотрудничества между двумя странами. В резолюции форума отмечена заинтересованность обеих стран в расширении межвузовских проектов в области академической мобильности студентов и преподавателей, разработки и реализации совместных образовательных программ высшего образования, дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки кадров, проведения форумов молодежи, летних и зимних школ и других мероприятий.

Первый Форум ректоров Кыргызской Республики и Российской Федерации «Развитие науки и образования – инвестиции в будущее» состоялся 27 марта 2019 года в Бишкеке в рамках государственного визита Президента Российской Федерации В.В. Путина. В его работе приняли участие 40 ректоров ведущих российских и 31 ректор киргизских университетов, руководители министерств и ведомств правительств двух стран. В рамках Форума было подписано более 70 двусторонних соглашений о сотрудничестве между вузами России и Киргизии.

Университеты России и Киргизии традиционно являются локомотивами развития двухсторонних отношений. В Республике работают филиалы трех российских вузов. Российско-киргизское партнерство в области образования также реализуется в формате сетевых университетов СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. На Евразийском экономическом форуме, который состоялся 26 мая 2022 года в Бишкеке, ректоры ведущих вузов стран Евразийского экономического союза приняли решение создать собственную университетскую сеть, отвечающую запросам экономического пространства региона. Миссией Евразийского сетевого университета стало установление и поддержание связей между государствами в разных сферах общественной жизни. Один из инициаторов проекта, ректор Московского университета академик В.А. Садовничий обозначил в качестве основных задач нового сетевого университета «выработку и контроль стандартов подготовки кадров, содействие интеграции образовательных систем, поддержку перспективных научно-исследовательских и инновационных проектов».

3 марта 2023 года в Москве состоялся Форум Евразийского сетевого университета, на котором представители образовательной сферы стран ЕАЭС обсудили, каким образом эффективно наладить безбарьерные связи между вузами региона. На пленарном заседании участники отчитались о проделанной работе и выступили с рядом новых инициатив, направленных на взаимодействие бизнеса, общественных и культурных организаций, публичной власти и образовательных структур. Сегодня в контуре ЕСУ работают уже 22 университета, также рассматриваются заявки на вступление еще от 4 вузов.

В мае 2023 года на базе Ошского государственного университета был открыт Центр «Ломоносов», в котором будут реализовываться совместные образовательные программы с выдачей двух дипломов МГУ и ОшГУ по направлениям математика, туризм и международные отношения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI