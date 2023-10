Приглашаем на онлайн-лекцию «Актуальные антикоррупционные компетенции современного государственного служащего»

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 октября 2023 года в 10:00 по московскому времени приглашаем студентов Государственного университета управления присоединиться к открытой онлайн-лекции на тему: «Актуальные антикоррупционные компетенции современного государственного служащего».

В ходе онлайн-лекции будут рассмотрены практики антикоррупционной политики при приёме на государственную гражданскую и муниципальную службы, особенности ограничений и запретов.

Для участия в онлайн-лекции необходимо до 20 октября зарегистрироваться по ссылке: https://anticorp.utmn.ru/lecturesma/

Просим студентов ГУУ и всех прочих заинтересованных лиц участвовать в образовательном мероприятии.

Онлайн-лекцию проводит Тюменский государственный университет в рамках комплекса мероприятий, посвященных противодействию коррупции в образовательных организациях высшего образования.

