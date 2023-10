Преподаватель НГУ победила во всероссийском конкурсе инноваций в сфере сельского хозяйства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Церемония награждения победителей конкурса молодых ученых «Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России» состоялась на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве 6 октября. В номинации «Новые технологические схемы выращивания пивоваренного ячменя в различных регионах России» победила старший преподаватель Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Олеся Шоева. Ее работа по апробированию стратегии селекции сортов ячменя для Западно-Сибирского региона была высоко оценена организаторами конкурса — представителями российской компании «Балтика».

В конкурсе приняли участие более 30 молодых ученых из разных вузов и научных учреждений страны. Победителей определяли в пяти номинациях, которые были связаны с выращиванием пивоваренных сортов ячменя, средствами его защиты, технологическими схемами и инновационными агротехнологиями развития хмелеводства в России. Олеся Шоева победила в номинации «Новые технологические схемы выращивания пивоваренного ячменя в различных регионах России».

— Мой проект направлен на выявление генов, влияющих на качество ячменя, разработку ДНК-маркеров для отбора, создание линий ячменя на основе сортов сибирской селекции, а также их тестирование по признакам урожайности и качества. При производстве пива очень важный признак готового продукта — это срок его хранения. Иногда со временем продукт мутнеет, в нем образуется взвесь. Жидкость выглядит, как забродившая. Происходит это из-за содержащихся в зерне ячменя веществ проантоцианидинов, которые, соединяясь с белками, и образуют эту взвесь или помутнение. Мы поставили перед собой задачу — избавить пивоваренные сорта ячменя от ответственных за коллоидное помутнение напитка соединений, — объяснила Олеся Шоева.

Обозначенную исследовательницей проблему ученые пытались решить еще в прошлом веке. Олеся Шоева вместе с коллегами из Института цитологии и генетики обратилась к их опыту и на основе районированных для условий Западной Сибири сортов начала селекцию беспроантоцианидиновых ячменей. Ученые попытались улучшить их, изменив метаболизм полифенольных соединений.

Работа над созданием свободных от проантоцианидинов ячменей началась еще в 2020 году, когда исследователи произвели первое скрещивание. Потом растения отбирали по определенным признакам.

— Через год мы отобрали беспроантоцианидиновые растения и провели обратное скрещивание на исходный сорт Танай, среди полученных гибридов отобрали четыре беспроантоцианидиновых растения, прошлым летом высеяли в поле двадцать потомков от каждого, проанализировали их рост, взвесили колосья и выбрали двенадцать самых урожайных растений, которые затем размножили в теплице. В этом году эти отобранные двенадцать линий проходили конкурсное испытание на полях нашего института. Визуально выросший ячмень выглядит неплохо, слово за независимыми экспертами, но они пока только работают над своими заключениями, — рассказала Олеся Шоева.

В следующем году те же двенадцать линий ячменя будут снова высажены на опытных полях. Исследователям важно узнать, как эти растения поведут себя в различных погодных и природно-климатических условиях. В этом году опытные образцы пережили раннюю засуху и аномальную летнюю жару. Не исключено, что будущий год преподнесет растениям другие испытания. Тогда Олеся Шоева и ее коллеги снова отберут лучшие растения и, возможно, отправят их для дальнейших испытаний в ФГБУ «Госсорткомиссия».

— Я очень рада, что индустриальный партнер высоко оценил нашу работу. Победа в этом конкурсе развеяла наши сомнения и подтвердила то, что мы продвигаемся в нужном направлении. И, возможно, наша разработка дойдет до производства, — сказала Олеся Шоева.

