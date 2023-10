Предприниматели смогут построить спортивный центр в Крылатском

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставили право на строительство некапитального спортивного объекта возле Гребного канала. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«У предпринимателей появилась уникальная возможность открыть физкультурно-оздоровительный комплекс в уже сложившемся спортивном кластере в районе Крылатское. С победителем подпишут договор на три года. Он сможет разместить на земельном участке площадью более двух тысяч квадратных метров некапитальный объект, предназначенный для занятий физкультурой и спортом», — рассказал Иван Щербаков.

Назначение будущей постройки победитель сможет выбрать самостоятельно из утвержденного перечня. Согласовать концепцию спорткомплекса необходимо в течение полугода с момента подписания договора.

Спортивный центр построят в соответствии с нормами градостроительного регулирования и с учетом архитектурного облика окружающей застройки. Согласно условиям договора общая площадь объекта не должна превышать 70 процентов от площади участка, то есть семи тысяч квадратных метров. Поскольку такие сооружения не требуют фундамента и разрешения на строительство, это существенно сократит сроки работы.

Гребной канал был открыт в 1973 году, в 1980-м здесь проходили соревнования по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ в рамках летних Олимпийских игр. Стать частью сложившегося спортивного кластера сможет победитель городских торгов, которые пройдут 24 октября.

Заявки на участие принимаются до 20 октября. Для этого необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

